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    «Слуги народу» хочуть «дати п**ди» прем'єру Гончаруку за слова про Зеленського

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    Депутати від партії &laquo;Слуга народу&raquo; приїхали в офіс Олексія Гончарука - «Слуги народу» хочуть «дати п**ди» прем'єру Гончаруку за слова про Зеленського
    Депутати від партії «Слуга народу» приїхали в офіс Олексія Гончарука

    Депутати слухали записи з одкровеннями Гончарука та образами на адресу президента

    На засіданні фракції політпартії «Слуга народу» в очікуванні приїзду Олексія Гончарука обговорювалися слова прем'єр-міністра з оприлюдненого раніше аудіозапису.

    Про це повідомив на своєму telegramканалі нардеп Максим Бужанський.

    «Сидимо на фракції, чекаємо прем'єра. Депутати слухають записи з його одкровеннями та образами на адресу президента. Є різні думки, дати п#зди відразу, чи ще на початку серпня треба було дати і забути», - зазначив він.

    Пізніше він повідомив, що Гончарук розвернувся на під'їзді до ВР.

    «Товариші, це в економіці прем'єр профан, а чуйка у нього огого. Станом на 19.12, розвернувся на під'їзді до Ради і втік у невідомому напрямку. Закінчимо засідання, і поїдемо ловити, якщо не одумається. Хочеться обговорити це поєднання слабоумства і відваги» , - написав Бужанський.

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    Також він продублював повідомлення колеги по фракції Олександра Дубинського, де вказано, що Гончарук вирушив прямо в офіс президента.

    Пізніше нардеп опублікував фото з-під кабінету Гончарука, на якому, крім його і Дубинського, Олександр Куницький.

    Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

    Раніше повідомлялося, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

    Прес-служба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.

    Олександр Куницький Офіс президента Максим Бужанський Олексій Гончарук
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