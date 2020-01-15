«Слуги народу» хочуть «дати п**ди» прем'єру Гончаруку за слова про Зеленського



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Депутати від партії «Слуга народу» приїхали в офіс Олексія Гончарука

Депутати слухали записи з одкровеннями Гончарука та образами на адресу президента

На засіданні фракції політпартії «Слуга народу» в очікуванні приїзду Олексія Гончарука обговорювалися слова прем'єр-міністра з оприлюдненого раніше аудіозапису.

Про це повідомив на своєму telegramканалі нардеп Максим Бужанський.

«Сидимо на фракції, чекаємо прем'єра. Депутати слухають записи з його одкровеннями та образами на адресу президента. Є різні думки, дати п#зди відразу, чи ще на початку серпня треба було дати і забути», - зазначив він.

Пізніше він повідомив, що Гончарук розвернувся на під'їзді до ВР.

«Товариші, це в економіці прем'єр профан, а чуйка у нього огого. Станом на 19.12, розвернувся на під'їзді до Ради і втік у невідомому напрямку. Закінчимо засідання, і поїдемо ловити, якщо не одумається. Хочеться обговорити це поєднання слабоумства і відваги» , - написав Бужанський.

Також він продублював повідомлення колеги по фракції Олександра Дубинського, де вказано, що Гончарук вирушив прямо в офіс президента.

Пізніше нардеп опублікував фото з-під кабінету Гончарука, на якому, крім його і Дубинського, Олександр Куницький.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Раніше повідомлялося, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Прес-служба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.