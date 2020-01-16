Скандальні «плівки Гончарука»: Ковалів заперечила свою присутність



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На плівках не мій голос і не мій стиль спілкування,– сказала заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів

Заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів заперечила свою присутність на нараді, начебто таємний запис якої опублікували в мережі 15 січня.

Про це Юлія Ковалів повідомила у Фейсбуці.

«На плівках, які були поширені сьогодні в соціальних мережах, я вказана як один із учасників зустрічі, де обговорювалися економічні питання. Будь-хто, знайомий зі мною, скаже, що на плівках не мій голос і не мій стиль спілкування. А якщо ці переговори справді мали місце, то я не знаю ні коли, ні де вони відбувалися», – повідомила Ковалів.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

На YouTube-каналі Як обдурити президента був опублікований аудіозапис з нібито розмовою Гончарука із заступником голови Національного банку України Катериною Рожковою і міністром фінансів Оксаною Маркаровою про курс долара і економічні питання перед зустріччю з президентом Володимиром Зеленським

Раніше повідомлялося, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.