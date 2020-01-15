У «Слузі народу» розказали, що обговорювали на засіданні фракції



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Народний депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук

Депутатка від «Слуги народу» підтвердила голосування за відставку прем'єра

Народний депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук підтвердила факт голосування у парламентській фракції по питанню відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука

Про це Верещук сказала в ефірі Еспресо.TV.

«Мої колеги висловлювали обурення такими висловлювання пана прем'єра Гончарука. Ми не будемо стверджувати, тому що це голос лише схожий на прем'єра Гончарука. І ставили питання щодо його можливої відставки. Ми навіть голосували. Тобто, це було сигнальне голосування», - сказала Верещук.

При цьому нардеп зазначила, що прем'єр наразі має «річний імунітет» через затвердження плану дій уряду і бюджету.

«Ми розуміємо, що на сьогодні юридичного механізму, адже у прем'єра Гончарука із затвердженням плану дій уряду і з бюджетом є річний імунітет, а отже, єдиний, як я на сьогодні розумію, варіант розвитку подій - це написана власноруч заява паном прем'єром Гончаруком. Хай рішення приймає президент. Я думаю, що це президент має прийняти рішення», - додала Верещук.

Нагадаємо, в мережу злили запис, зроблений, імовірно, ще у грудні в кабінеті голови уряду, де відбувалася нарада перед візитом до президента.

Раніше повідомлялося, що прем'єрміністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку.

Пресслужба Кабінету міністрів заявила, що не має інформації щодо справжності жодного аудіо чи відео запису, що розповсюджуються у мережі Інтернет.