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    У «Слузі народу» визначилися із кількістю місць у майбутніх комітетах Ради

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    Урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня - У «Слузі народу» визначилися із кількістю місць у майбутніх комітетах Ради
    Урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня

    Кількість комітетів буде скорочено з 27 до 23

    У майбутній Верховній Раді буде 23 комітети. У партії «Слуга народу», яка здобула більшість на виборах, здійснили розподіл місць у комітетах між партіями та позапартійними.

    Інформацію про розподіл місць оприлюднила у Facebook віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції та майбутій нардеп від «Європейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе.

    Вона поскаржилася, що «Слуга народу» не врахувала рішення першого засідання підготовчої групи й зробила розподіл місць у комітетах на свій розсуд.

    «Знехтувавши спільним рішенням щодо граничного розміру комітетів, яке було досягнуте на першому засіданні підготовчої групи минулого тижня (від 7 до 31 депутата), керівництво монобільшості вирішило, що, наприклад, в комітеті з євроінтеграції має бути не «не менше», а «не більше», ніж сім людей, водночас в комітеті, що опікуватиметься цифровою трансформацією, має працювати 20 депутатів. Це питання не лише порушення основ демократії та етики, а, в першу чергу, ігнорування обраних українським народом і підтверджених новими керівниками пріоритетів», - зазначила Климпуш-Цинцадзе. 

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    Як відомо, у попередньому парламенті було 27 комітетів.

    Раніше  у «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів у Раді.

    Як повідомлялося, опозиція у Раді може отримати три посади.

    Нагадаємо, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

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