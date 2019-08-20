Партія Вакарчука відмовилася від посади віцеспікера



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Ми можемо себе показати на позиціях керівників комітетів, - Юрчишин

Партія готова поступитися цією посадою іншим політичним силам

Політична партія Святослава Вакарчука «Голос» відмовляється від посади віцеспікера у Верховній Раді нового скликання.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив заступник глави партії Ярослав Юрчишин.

За його словами, партія готова поступитися цією посадою іншим політичним силам.

«Це політична посада. Ми професійний список людей, які можуть себе показати на позиціях керівників комітетів. Тому ми готові поступитися цією позицією іншим політичним силам», - уточнив він.

Раніше в «Голосі» заявили, що готові очолити комітети з питань правосуддя, національної безпеки і оборони, економічної політики, антикорупції, медицини, освіти, цифровізації, прав людини та реінтеграції окупованих територій, а також регламентний комітет.

Як повідомлялося, опозиція у Раді може отримати три посади.

Нагадаємо, урочисте засідання нової Ради відбудеться 29 серпня.

У «Слузі народу» запропонували скоротити кількість комітетів у Раді.

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