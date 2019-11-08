У «Слузі народу» запропонували Раді призначити членом ради НБУ Шапрана
Нардеп Гетманцев пропонує призначити Шапрана членом ради НБУ терміном до 7 липня 2021 року
Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує парламенту призначити членом ради Національного банку Віталія Шапрана. Про це йдеться в проєкті постанови №2400, зареєстрованому в Раді 7 листопада.
Пропонується призначити Шапрана членом ради НБУ терміном до 7 липня 2021 року.
Шапран закінчив Київський національний економічний університет (КНЕУ), має дві фінансово-економічні освіти, за спеціальностями «Фінанси» і «Банківська справа».
У 2005 році він успішно захистив кандидатську дисертацію, займався дослідженнями проблематики роботи банків на ринку цінних паперів.
З жовтня 2010 очолив рейтинговий комітет Української професійної асоціації із захисту інвесторів кредиторів і страхувальників (УПАЗІКС).
У липні 2014 року було переобрано до складу громадської ради при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, де очолив комітет із відкритості фондового ринку.
Також на початку 2015 року Шапран увійшов до складу однієї з робочих груп експертної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Як повідомлялось, 3 вересня Верховна Рада звільнила новообраного міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова з посади члена ради Національного банку.