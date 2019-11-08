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    У «Слузі народу» запропонували Раді призначити членом ради НБУ Шапрана

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    На початку 2015 року Віталій Шапран увійшов до складу однієї з робочих груп експертної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - У «Слузі народу» запропонували Раді призначити членом ради НБУ Шапрана
    На початку 2015 року Віталій Шапран увійшов до складу однієї з робочих груп експертної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

    Нардеп Гетманцев пропонує призначити Шапрана членом ради НБУ терміном до 7 липня 2021 року

    Депутат Верховної Ради від фракції «Слуга народу», голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує парламенту призначити членом ради Національного банку Віталія Шапрана. Про це йдеться в проєкті постанови №2400, зареєстрованому в Раді 7 листопада.

    Пропонується призначити Шапрана членом ради НБУ терміном до 7 липня 2021 року.

    Шапран закінчив Київський національний економічний університет (КНЕУ), має дві фінансово-економічні освіти, за спеціальностями «Фінанси» і «Банківська справа».

    У 2005 році він успішно захистив кандидатську дисертацію, займався дослідженнями проблематики роботи банків на ринку цінних паперів.

    З жовтня 2010 очолив рейтинговий комітет Української професійної асоціації із захисту інвесторів кредиторів і страхувальників (УПАЗІКС).

    У липні 2014 року було переобрано до складу громадської ради при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, де очолив комітет із відкритості фондового ринку.

    Також на початку 2015 року Шапран увійшов до складу однієї з робочих груп експертної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

    Як повідомлялось, 3 вересня Верховна Рада звільнила новообраного міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофія Милованова з посади члена ради Національного банку.

    Верховна Рада Данило Гетманцев
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