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    В Італії затримали банду, яка грабувала будинки знаменитостей завдяки фото в Instagram

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    <p><span class="css-19x4pdv">Серед жертв грабіжників була італійська телеведуча Ділета Леотта</span></p> - В Італії затримали банду, яка грабувала будинки знаменитостей завдяки фото в Instagram

    Серед жертв грабіжників була італійська телеведуча Ділета Леотта

    Фото: Mimmo Carriero / IPA / Rex / Shutterstock

    Цілями грабіжників були спортсмени, телеведучі та інші знаменитості, які активно ведуть Instagram

    Поліція Мілана затримала групу грабіжників, які відстежували через Instagram пересування жертв і планування їхніх будинків, після чого грабували домоволодіння. Четверо затриманих входили у групу, відому під назвою «злодії-акробати». Прізвисько вони отримали за здатність швидко лазити по стінах будинків без спецспорядження.

    Про це пише The Guardian.

    Прокурор Франческа Крупі розповіла, що цілями грабіжників були спортсмени, телеведучі та інші знаменитості, які активно ведуть Instagram. Планувати пограбування зловмисникам допомагали теги, геолокації, пости та фото жертв, які містили інформацію про розташування будинків, вікон і кімнат.

    Діяти злодії почали в червні 2020 року. Вони встигли пограбувати будинок телеведучої Ділетти Леотті (вкрали речей на €150 тисяч), а також будинки футболіста «Інтера» Ашрафа Хакімі та гольфістки Елеонори Інкардони.

    Першого підозрюваного поліція затримала ще в січні, а 11 лютого ще трьох. Усі вони – чоловіки віком від 17 до 44 років. Незабаром вони постануть перед судом.

    Грабіжників охрестили злодіями-акробатами через їхню майстерність залазити в будинки по зовнішніх стінах.

    Теги: Італія пограбування поліція будинок Instagram
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