У Софії пройшла хода в підтримку України (фото)

Організаторам акції вдалося зібрати її учасників за допомогою Facebook

Ввечері 24 березня в столиці Болгарії Софії пройшла багатотисячна хода в підтримку України. Про це повідомив кореспондент «Главкому».

Хода була організована декількома волонтерами через соціальну мережу Facebook. Гаслом ходи було: «Друзі, прийшов час й Болгарії вийти на великий марш на підтримку суверенної України!».

За словами організаторів, мотивом до проведення ходи було їх незадоволення тим, що голос проросійських партій та їхніх активістів у Болгарії виявився сильнішим за голос людей, які засуджують війну та дії Путіна.

У Софії відбулася багатотисячна акція на підтримку України

«Україна знаходиться всього за кілька сотень кілометрів від нас, і люди там борються за свою свободу і майбутнє Європи ціною величезних невинних жертв і руйнувань. Цей народ зумів здивувати весь світ своєю гідністю, мужністю та витривалістю. Найменше, що ми можемо зробити, це показати підтримку. Звичайно, багато болгар щодня працюють волонтерами в центрах пожертв, віддають свої будинки біженцям, їздять на кордон, щоб перевозити людей. Але в розпал усіх цих заходів ми повинні бути пильними і не дозволяти маргінальним проросійським партіям диктувати рішення нашій країні та її міжнародному іміджу», – зазначили організатори.

У столиці Болгарії тисячі мешканців міста вийшли на підтримку України

Учасники ходи пройшли центральною частиною міста, розмахуючи прапорами України, Болгарії та ЄС. Також вони несли банери з написами: «Збережемо Україну, припинимо там насильство», «Зупинимо вбивства мирних жителів та руйнування їхніх домівок!», «Врятуймо людей від спраги, голоду та холоду!», «Врятуймо поранених!», «Зупинимо божевілля під назвою війна», «Повна підтримка України».

Крім цього вони розгорнули великий плакат із закликом до російського президента: «Путін, в ім'я людства, зупини війну!»

Нагадаємо, війна між Україною і Росією триває уже місяць. За цей час загинули понад 15 тис. окупантів.