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    Нью-Йорк засяяв синьо-жовтими кольорами (фоторепортаж)

    Нью-Йорк засяяв синьо-жовтими кольорами - Нью-Йорк засяяв синьо-жовтими кольорами (фоторепортаж)
    Нью-Йорк засяяв синьо-жовтими кольорами
    Фото: «Главком»

    В одному з найбільших мегаполісів США відчувається шалена підтримка України

    У Нью-Йорку не припиняються акції підтримки України, яка воює проти Росії. На вулицях американського міста буквально на кожному куті українська національна символіка, а міські сітілайти засяяли синьо-жовтими кольорами, передає «Главком».

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    Нью-Йорк засяяв синьо-жовтими кольорами (фоторепортаж)
    Нью-Йорк засяяв синьо-жовтими кольорами (фоторепортаж)
    Нью-Йорк засяяв синьо-жовтими кольорами (фоторепортаж)
    Нью-Йорк засяяв синьо-жовтими кольорами (фоторепортаж)
    Нью-Йорк засяяв синьо-жовтими кольорами (фоторепортаж)
    Нью-Йорк засяяв синьо-жовтими кольорами (фоторепортаж)
    Нью-Йорк засяяв синьо-жовтими кольорами (фоторепортаж)

    Під час однієї з акцій, яка відбулася біля штаб-квартири ООН, її учасники вимагали закрити небо над Україною.

    Як повідомлялося раніше, акції підтримки України проходять по всьому світу. Зокрема, українські громади діаспори по всій Туреччині провели акції на підтримку України та проти агресії Росії.

    Нагадаємо, близько 74% американців вважають, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО повинні встановити над Україною безполітну зону. Про це повідомляє Reuters із посиланням на соціологічне опитування Ipsos.

    Теги: США НАТО Нью-Йорк
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    Нью-Йорк засяяв синьо-жовтими кольорами (фоторепортаж)