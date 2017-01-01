У справі про вбивство посла Росії в Туреччині затримали медіамагната

Посла Росії в Туреччині застрелили 19 грудня 2016 року в Анкарі

В Туреччині у справі про вбивство російського посла Андрія Карлова затриманий голова продюсерської компанії Guru Medya. Близьке до президента Туреччини Реджепа Ердогана видання Sabah називає повне ім’я затриманого – Хайреддін Айдинбаш, – повідомляє Голос Америки. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. За даними



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Загиблий посол РФ Андрій Карлов

Посла Росії в Туреччині застрелили 19 грудня 2016 року в Анкарі

В Туреччині у справі про вбивство російського посла Андрія Карлова затриманий голова продюсерської компанії Guru Medya.

Близьке до президента Туреччини Реджепа Ердогана видання Sabah називає повне ім’я затриманого – Хайреддін Айдинбаш, – повідомляє Голос Америки.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. За даними журналістів, в листопаді затриманого допитали за підозрою в причетності до «спланованого вбивства», а потім помістили під арешт. Його компанія випускає журнали «Порядок денний Євразії» і «Порядок денний Росії» турецькою мовою.

Видання «Медіазона» знайшло акаунти Айдинбаша в соціальних мережах. З його записів видно, що він подорожував по країнах СНД і бував у Москві. Айдинбаш також публікував свою фотографію з Андрієм Карловим. Після вбивства посла, він написав: «Нехай земля вам буде пухом, Андрію Геннадійовичу!»

Посла Росії в Туреччині застрелили 19 грудня 2016 року в Анкарі під час відкриття виставки картин. Вбивцею виявився 22-річний турецький поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ, який протестував проти дій РФ у Сирії.

Нагадаємо, що відповідальність за вбивство посла Росії брали на себе бойовики «Джейш аль-Фатх», проте підтверджень цього з боку Туреччини не було.