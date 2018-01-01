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    У США 12-річна учениця відкрила стрілянину в школі

    Унаслідок стрілянини постраждали 15-річні юнак і дівчина
    У Лос-Анджелесі 12-річну дівчинку затримали за підозрою в стрільбі в школі. Про це повідомляє Associated Press. Унаслідок стрілянини постраждали 15-річні юнак і дівчина. Хлопець, що отримав поранення в голову, перебуває у важкому стані. Під час інциденту ще троє людей отримали незначні травми. Інформації про мотиви нападниці поки
    • Сьогодні, 00:46
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    Унаслідок стрілянини постраждали 15-річні юнак і дівчина

    У Лос-Анджелесі 12-річну дівчинку затримали за підозрою в стрільбі в школі.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Унаслідок стрілянини постраждали 15-річні юнак і дівчина. Хлопець, що отримав поранення в голову, перебуває у важкому стані. Під час інциденту ще троє людей отримали незначні травми.

    Інформації про мотиви нападниці поки немає.

    Видання Los Angeles Times опубліковано відео, на якому поліцейські, ймовірно, ведуть підозрювану.

    Нагадаємо, 21 січня унаслідок стрілянини в старшій школі у штаті Кентуккі, США, загинули двоє підлітків — хлопець та дівчина.

    США стрільба школи Twitter
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