У США 12-річна учениця відкрила стрілянину в школі

Унаслідок стрілянини постраждали 15-річні юнак і дівчина

У Лос-Анджелесі 12-річну дівчинку затримали за підозрою в стрільбі в школі.

Про це повідомляє Associated Press.

Унаслідок стрілянини постраждали 15-річні юнак і дівчина. Хлопець, що отримав поранення в голову, перебуває у важкому стані. Під час інциденту ще троє людей отримали незначні травми.

Інформації про мотиви нападниці поки немає.

Видання Los Angeles Times опубліковано відео, на якому поліцейські, ймовірно, ведуть підозрювану.

L.A. school shooting so far:

–Two 15yo students shot in a classroom; one is in critical condition

–30yo female also injured (not a gunshot wound)

–Female suspect in custody

–At Salvador Castro Middle School, which shares campus with Belmont High Schoolhttps://t.co/oIe5jmV82c pic.twitter.com/VPRV16VOAT