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    У США через спеку загинули шестеро людей

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    У США через спеку загинули шестеро людей - У США через спеку загинули шестеро людей
    У США через спеку загинули шестеро людей
    Фото: Reuters

    В окремих штатах температура повітря може досягати більше 32 градусів за Цельсієм, однак відчувається як +46

    У Сполучених Штатах щонайменше шість людей загинули із-за високих температур.

    Про це повідомляє телеканал CBS.

    Найбільше жертв спекотної погоди виявилося в штаті Меріленд - тут, за даними телеканалу, померли чотири людини. Ще двоє людей померли від спеки в штатах Арканзас і Арізона.

    За даними каналу, жара може позначитися на самопочутті близько 200 млн жителів Середнього Заходу і східного узбережжя США. У цих регіонах температура повітря може сягнути позначки в +32 ° C. При цьому вона буде відчуватися як 100-115 градусів за Фаренгейтом - 37-46 за Цельсієм.

    У Штатах намагаються боротися із спекою: відкривають пункти з охолодження, затриманим у в’язницях видали легкий одяг і навіть встановили вентилятори, а також відкрили доступ до душових із прохолодною водою. Поліція Массачусетса попросила усіх мешканців, хто планує злочини, перекласти свої плани до понеділка.

    В Нью-Йорку як запобіжний захід мер Білл де Блазіо оголосив про режим надзвичайної ситуації. 

    Власникам офісних будівель наказали не встановлювати термостати на позначку нижче 26 градусів, щоб не перевантажувати енергосистему.

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