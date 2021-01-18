Рейтинг підтримки Трампа встановив антирекорд, впавши до 29%

У серпні Трампа підтримували 77% представників його парті

Рейтинг підтримки чинного президента США Дональда Трампа встановив антирекорд, впавши до 29%.

Про це, посилаючись на дані Pew Research, повідомляє телеканал Fox News.

У серпні 2020 року Дональда Трампа підтримували 38%. Також повідомляється, що дії глави Білого дому підтримують 60% республіканців.

У серпні Трампа підтримували 77% представників його партії.

6 січня 2021 Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, оскільки прихильники чинного президента Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

До слова, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.