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    У світі

    Рейтинг підтримки Трампа встановив антирекорд, впавши до 29%

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    Рейтинг підтримки президента Дональда Трампа встановив антирекорд - Рейтинг підтримки Трампа встановив антирекорд, впавши до 29%
    Рейтинг підтримки президента Дональда Трампа встановив антирекорд

    У серпні Трампа підтримували 77% представників його парті

    Рейтинг підтримки чинного президента США Дональда Трампа встановив антирекорд, впавши до 29%.

    Про це, посилаючись на дані Pew Research, повідомляє телеканал Fox News.

    У серпні 2020 року Дональда Трампа підтримували 38%. Також повідомляється, що дії глави Білого дому підтримують 60% республіканців.

    У серпні Трампа підтримували 77% представників його партії.

    6 січня 2021 Конгрес США зібрався, щоб затвердити перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Однак засідання довелося перервати, оскільки прихильники чинного президента Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу.

    До слова, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

    Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

    Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.

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    Теги: США Дональд Трамп рейтинг партії імпічмент президент
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