У США чоловік вистрибнув із літака на злітно-посадкову смугу



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Висота падіння склала 10 футів (близько 3 метрів)

В аеропорту міста Фінікс штату Арізона (США) один із пасажирів рейсу компанії American Airlines відкрив двері літака і вистрибнув на злітне поле відразу після приземлення.

Про це повідомляє Fox News.

Як розповіли в авіакомпанії, під час польоту 25-річний американець почав чіплятися до інших пасажирів, чіпав їх обличчя і розпилював невідому рідину з наявного у нього аерозольного балона.

Екіпаж лайнера ще в повітрі зв'язався з диспетчерами аеропорту Фінікса і викликав поліцію, щоб ті зустріли бешкетника біля трапа літака. Але, щойно лайнер приземлився в аеропорту, чоловік відкрив одну з дверей і вистрибнув.

Висота падіння склала 10 футів (близько 3 метрів). Відзначається, що чоловік отримав легкі травми і був доставлений правоохоронцями до місцевої лікарні.

Поки невідомо, що за рідину розпилював затриманий. У поліції уточнили, що ніхто з пасажирів подавати до суду на дебошира не збирається.

Літак прямував з міста Міннеаполіс в штаті Міннесота. На борту перебувало 157 пасажирів.