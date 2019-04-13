У США чоловік вистрибнув із літака на злітно-посадкову смугу
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Висота падіння склала 10 футів (близько 3 метрів)
В аеропорту міста Фінікс штату Арізона (США) один із пасажирів рейсу компанії American Airlines відкрив двері літака і вистрибнув на злітне поле відразу після приземлення.
Про це повідомляє Fox News.
Як розповіли в авіакомпанії, під час польоту 25-річний американець почав чіплятися до інших пасажирів, чіпав їх обличчя і розпилював невідому рідину з наявного у нього аерозольного балона.
Екіпаж лайнера ще в повітрі зв'язався з диспетчерами аеропорту Фінікса і викликав поліцію, щоб ті зустріли бешкетника біля трапа літака. Але, щойно лайнер приземлився в аеропорту, чоловік відкрив одну з дверей і вистрибнув.
Висота падіння склала 10 футів (близько 3 метрів). Відзначається, що чоловік отримав легкі травми і був доставлений правоохоронцями до місцевої лікарні.
Поки невідомо, що за рідину розпилював затриманий. У поліції уточнили, що ніхто з пасажирів подавати до суду на дебошира не збирається.
Літак прямував з міста Міннеаполіс в штаті Міннесота. На борту перебувало 157 пасажирів.