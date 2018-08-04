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    У США дівчинка попросила доньку Трампа допомогти звільнити Сенцова: зворушливе відео

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    Дональд Трамп і його донька Іванка - У США дівчинка попросила доньку Трампа допомогти звільнити Сенцова: зворушливе відео
    Дональд Трамп і його донька Іванка

    Маленька американка просить Іванку Трамп переконати президента США допомогти звільнити Сенцова

    У США дівчинка українського походження звернулася до дочки президента США Дональда Трампа Іванки з проханням допомогти звільнити українського режисера, політв’язня Олега Сенцова.

    Відеозвернення на своїй сторінці у Facebook опублікувала співзасновниця громадської організації «Разом» Люба Шипович.

    «Маленька американка українського походження звертається до Іванки Трамп з проханням переконати Президента США допомогти звільнити Олега Сенцова, батька двох дітей та українського режисера, політичного в'язня в Росії. Please share to reach Ivanka Trump!», — йдеться у повідомленні.

    Шипович розповіла Громадському, що ця дівчинка є донькою волонтерки організації «Разом», як мешкає в Нью-Йорку.

    Раніше повідомлялося, що в колонію до Сенцова не пустили священика.

    Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що 20 липня спілкувалася з Сенцовим в режимі відеоконференції. За словами російського омбудсмена, Сенцов заперечує інформацію про те, він у критичному стані.


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