У США дівчинка попросила доньку Трампа допомогти звільнити Сенцова: зворушливе відео



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Дональд Трамп і його донька Іванка

Маленька американка просить Іванку Трамп переконати президента США допомогти звільнити Сенцова

У США дівчинка українського походження звернулася до дочки президента США Дональда Трампа Іванки з проханням допомогти звільнити українського режисера, політв’язня Олега Сенцова.

Відеозвернення на своїй сторінці у Facebook опублікувала співзасновниця громадської організації «Разом» Люба Шипович.

«Маленька американка українського походження звертається до Іванки Трамп з проханням переконати Президента США допомогти звільнити Олега Сенцова, батька двох дітей та українського режисера, політичного в'язня в Росії. Please share to reach Ivanka Trump!», — йдеться у повідомленні.

Шипович розповіла Громадському, що ця дівчинка є донькою волонтерки організації «Разом», як мешкає в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялося, що в колонію до Сенцова не пустили священика.

Нагадаємо, Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що 20 липня спілкувалася з Сенцовим в режимі відеоконференції. За словами російського омбудсмена, Сенцов заперечує інформацію про те, він у критичному стані.



