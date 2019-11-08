У США хочуть ліквідувати посаду спецпредставника по Україні



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Американські чиновники кажуть, що посаду Курта Волкера, швидше за все, буде скасовано

Всі повноваження спецпредставника перейдуть іншим чиновникам Держдепартаменту

Посада спецпредставника США з питань України, яку раніше займав Курт Волкер, буде повністю скасована. Про це повідомляє Foreign Policy з посиланням на діючих і колишніх американських чиновників.

Очікується, що всі повноваження спецпредставника перейдуть іншим чиновникам Держдепартаменту, чиє портфоліо включає український напрямок політики.

Як зазначає видання, ліквідація посади стала першим відчутним сигналом про те, що наслідки від процесу імпічменту президента США Дональда Трампа залишать відчутний слід в американській політиці щодо України.

Американські чиновники кажуть, що посаду Волкера, швидше за все, буде скасовано в основному тому, що адміністрації буде важко знайти когось на цю роль, враховуючи, наскільки загрозливою стала робота над напрямком політики по Україні.

Ті, хто були причетні до неї і дали свідчення Конгресу в справі про імпічмент, зіткнулися з тиском з боку юристів Держдепартаменту. Крім того їх кар'єра постраждала чи взагалі була знищена.

«Ніхто в здоровому глузді не захоче вступити в цю роль. Це чітка проблема, коли весь світ буде стежити за кожним твоїм рухом. А ще у тебе керівництво в Держдепартаменті, яке не демонструє бажання заступатися за своїх людей навіть у базових речах», - сказав колишній чиновник США.

Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту США в Україні Курт Волкер подав у відставку.

П’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко назвав відставку спеціального представника США по Україні Курта Волкера тривожною новиною з Вашингтона.

Як повідомлялося, особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані опублікував приватну переписку з Волкером і помічником президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком.

Також Джуліані зізнався, що Волкер його попереджав про «рішалу» Богдана.