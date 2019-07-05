У США невідомий з ножем напав на медцентр



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Троє людей у критичному стані

Кілька людей отримали ножові поранення в результаті нападу, здійсненого в медичному центрі американського міста Питерсберг (штат Вірджинія).

Про це повідомляє New York Times з посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався в центрі донорства плазми.

Точне число постраждалих не вказується, проте відомо, що троє з них перебувають у критичному стані.

Підозрюваний затриманий.

Раніше повідомлялося, що в американському штаті Пенсільванія під час випускного вечора сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік і постраждали неповнолітні.

Інцидент стався під час випускного вечора в місті Філадельфія, на якому були присутні близько 60 осіб.

В результаті стрілянини одна людина загинула та 7 отримали вогнепальні поранення.