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    У США невідомий з ножем напав на медцентр

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    У США невідомий з ножем напав на медцентр

    Троє людей у критичному стані

    Кілька людей отримали ножові поранення в результаті нападу, здійсненого в медичному центрі американського міста Питерсберг (штат Вірджинія).

    Про це повідомляє New York Times з посиланням на місцеву поліцію.

    Інцидент стався в центрі донорства плазми.

    Точне число постраждалих не вказується, проте відомо, що троє з них перебувають у критичному стані.

    Підозрюваний затриманий.

    Раніше повідомлялося, що в американському штаті Пенсільванія під час випускного вечора сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік і постраждали неповнолітні.

    Інцидент стався під час випускного вечора в місті Філадельфія, на якому були присутні близько 60 осіб.

    В результаті стрілянини одна людина загинула та 7 отримали вогнепальні поранення.

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