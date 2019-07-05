У США невідомий з ножем напав на медцентр
Троє людей у критичному стані
Кілька людей отримали ножові поранення в результаті нападу, здійсненого в медичному центрі американського міста Питерсберг (штат Вірджинія).
Про це повідомляє New York Times з посиланням на місцеву поліцію.
Інцидент стався в центрі донорства плазми.
Точне число постраждалих не вказується, проте відомо, що троє з них перебувають у критичному стані.
Підозрюваний затриманий.
Раніше повідомлялося, що в американському штаті Пенсільванія під час випускного вечора сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік і постраждали неповнолітні.
Інцидент стався під час випускного вечора в місті Філадельфія, на якому були присутні близько 60 осіб.
В результаті стрілянини одна людина загинула та 7 отримали вогнепальні поранення.