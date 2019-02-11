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    У США оголосили лауреатів премії «Греммі»

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    Вперше в історії &laquo;Гремі&raquo; премію за найкращим реп-альбом отримала жінка - У США оголосили лауреатів премії «Греммі»
    Вперше в історії «Гремі» премію за найкращим реп-альбом отримала жінка

    Піснею року стала композиція This Is America

    10 лютого в Лос-анджелесі відбулася 61-а церемонія нагородження музичної премії «Греммі».

    Як передає CNN, найкращим альбомом року визнали платівку Golden Hour» співачки Кейсі Масгрейвс. Цей же реліз переміг у номінації кантрі-альбомів.

    Піснею року став трек This is America репера Дональда Гловера, відомого під псевдонімом Childish Gambino.

    Дві нагороди взяла співачка Лейді Гага: її концертне шоу Joanne назвали найкращим виступом, а пісню Shallow, яку вона виконала з з Бредлі Купером у фільмі Народження зірки, найбільш вдалим поп-дуетом.

    Найкращою новою артисткою року стала Дуа Ліпа. Вперше в історії «Гремі» премію за найкращим реп-альбом отримала жінка, а саме Cardi B – за платівку «Invasion Of Privacy».    

    Альбом року – Golden Hour, Kacey Musgraves

    Пісня року – This Is America, Donald Glover and Ludwig Göransson

    Найкращий R&B-альбом – H.E.R. H.E.R.

    Найкращий кантрі-альбом – Golden Hour, Kacey Musgraves

    Найкращи новий артист – Dua Lipa

    Найкращий поп-виступ – Joanne, Lady Gaga

    Найкращий поп-альбом – Sweetener, Ariana Grande

    Найкращий поп-дует – Shallow, Lady Gaga і Bradley Cooper

    Найкращий традиційний поп-альбом – My Way, Willie Nelson

    Найкращий реп-альбом – Invasion Of Privacy, Cardi B

     

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