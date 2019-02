У США оголосили лауреатів премії «Греммі»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вперше в історії «Гремі» премію за найкращим реп-альбом отримала жінка

Піснею року стала композиція This Is America

10 лютого в Лос-анджелесі відбулася 61-а церемонія нагородження музичної премії «Греммі».

Як передає CNN, найкращим альбомом року визнали платівку Golden Hour» співачки Кейсі Масгрейвс. Цей же реліз переміг у номінації кантрі-альбомів.

Піснею року став трек This is America репера Дональда Гловера, відомого під псевдонімом Childish Gambino.

Дві нагороди взяла співачка Лейді Гага: її концертне шоу Joanne назвали найкращим виступом, а пісню Shallow, яку вона виконала з з Бредлі Купером у фільмі Народження зірки, найбільш вдалим поп-дуетом.

Найкращою новою артисткою року стала Дуа Ліпа. Вперше в історії «Гремі» премію за найкращим реп-альбом отримала жінка, а саме Cardi B – за платівку «Invasion Of Privacy».

Альбом року – Golden Hour, Kacey Musgraves

Пісня року – This Is America, Donald Glover and Ludwig Göransson

Найкращий R&B-альбом – H.E.R. H.E.R.

Найкращий кантрі-альбом – Golden Hour, Kacey Musgraves

Найкращи новий артист – Dua Lipa

Найкращий поп-виступ – Joanne, Lady Gaga

Найкращий поп-альбом – Sweetener, Ariana Grande

Найкращий поп-дует – Shallow, Lady Gaga і Bradley Cooper

Найкращий традиційний поп-альбом – My Way, Willie Nelson

Найкращий реп-альбом – Invasion Of Privacy, Cardi B