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Окупант зізнався, що вбив командира роти через голод

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупант зізнався, що вбив командира роти через голод
Росіянин знищив свого командира роти та здався в полон
фото: скріншот з відео

Окупант здався у полон українським військовим

Російський солдат із штурмової роти 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії Єгор Загороднєв розповів, як через голод вирішив знищити свого командира. За його словами, він перебував без їжі та води, поки командир роти «Соловей» мав достатньо продовольства. Про це окупант зауважив в інтерв'ю Юрію Бутусову, інформує «Главком».

«Я прокинувся, мабуть, близько третьої години ночі. Ніяк не міг заснути. Вода ще була, ось ця брудна, яку я набрав у калюжах, якраз сніг розтанув. Ну, наступного дня ми просто перебігли в інший бліндаж. Все, сидимо. Я думаю, блін, що робити? Кажу пацанам: «Я піду його зараз грохну» (командира роти, – «Главком»). У нього ж хавка є, їжа є, вода є, все в нього є. А у нас взагалі ніфіга немає. Так, це нормально?»», – сказав росіянин.

Солдат не зміг більше терпіти і вирішив ліквідувати свого начальника: «Він і так уже знав, що я хотів його просто з автомата розстріляти. Ну, зрештою ми з ним посварилися, покричали один на одного. Він пішов в інший бліндаж, потім знову перебіг назад. Години дві на виході сидів. Я залишився один. А, спочатку ми чай попили, той, що лишився, ось із цієї земляної води. Потім він утік. Ну, я сказав, що пізніше ввечері до нього прийду. Я зрештою, взяв ці чотири гранати і пішов до Солов'я. Просто накипіло вже».

Єгор Загороднєв розповів, що узяв чотири гранати, підійшов до бліндажа командира і почав закидувати їх одну за одною. Після вибухів знайшов у бліндажі рюкзаки з їжею та водою, відкрив тушонку, шоколад і почав їсти прямо на місці.

Згодом окупант, коли побачив український дрон, не став тікати, а підняв руки, демонструючи готовність здатися. Українські військові, зрозумівши його наміри, скинули росіянину електронну сигарету та записку з наказом слідувати за дроном. Солдат узяв рюкзак і попрямував у бік позицій бригади «Хартія», де й здався в полон.

Як повідомлялося, десантники узяли в полон на Курщині трьох бійців 155-ї окремої бригади морської піхоти армії РФ, солдати якої відзначаються особливо жорстоким поводженням з полоненими українськими воїнами. Полонені розповідають, за відмову виконувати накази та знущатися з українців командири підрозділу погрожували їх «обнулять».

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Теги: військові росіяни окупанти

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