День боротьби з туберкульозом. Що відзначаємо 24 березня

Сьогодні не варто пліткувати

24 березня відзначається День боротьби з туберкульозом, День фтизіатра та Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв. Віряни вшановують пам’ять святителя Артемія Солунського.

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День боротьби з туберкульозом

Щорічно 24 березня в усьому світі проводиться День боротьби з туберкульозом. Саме цього дня в 1882-му році в Берліні доктор Роберт Кох оголосив про відкриття цієї страшної хвороби, яка до цих пір загрожує кожному з нас.

Туберкульоз – одне з найдавніших інфекційних захворювань. Це хронічне інфекційне захворювання характеризується утворенням в органах специфічних запальних змін. Туберкульоз вражає практично всі органи і системи організму. Але найбільш частою локалізацією туберкульозу є органи дихання.

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Тому туберкульозом можна заразитися де завгодно і необов'язково в результаті прямого контакту з хворим. На туберкульоз хворіють люди різного віку і статі. Паличка Коха не розрізняє соціального статусу, і з однаковою ефективністю заражає бідних і багатих.

День фтизіатра

Фтизіатрія – розділ клінічної медицини, що вивчає причини виникнення, закономірності поширення і механізми розвитку туберкульозу, викликані їм патологічні процеси в організмі людини і методи його профілактики, діагностики та лікування.

Лікар-фтизіатр вивчає закономірності розвитку та розповсюдження туберкульозу, а також причини виникнення патологій, що викликані туберкульозом.Дату проведення професійного свята лікарів-фтизіатрів вибрали не випадково, адже саме 24 березня 1882 року Роберт Кох зумів виділити бактерію, що викликає туберкульоз.

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв

Дата була встановлена до щорічного відзначення 21 грудня 2010 року Генеральною Асамблеєю ООН. 24 березня було обрано символічно, оскільки саме цього дня у 1980 році було вбито Архиєпископа Оскара Арнульфо Ромеро після того, як він засудив порушення прав людини.

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Оскар Арнульфо Ромеро відстоював ідеї захисту життя та утвердження людської гідності, закликав до діалогу та опозиції до всіх форм насильства з метою уникнення збройної конфронтації.

Яке сьогодні релігійне свято

24 березня в церковному календарі – День святителя Артемія Солунського. Він був єпископом Селевкії, міста, що розташовувалося на території Малої Азії. Жив у першому або другому столітті і був відомий своєю великою любов’ю до людей та добротою. Його життя та діяльність були помічені апостолом Павлом, який призначив його першим єпископом Селевкії через його найвищу достойність. На жаль, про його життя відомо дуже мало.

Що не можна робити цього дня

Не можна сваритися, лаятися, лихословити.

Не варто без потреби виходити з дому.

Краще не пліткувати, щоб не накликати на себе біду.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним

Народні прикмети

Уже повністю зійшов сніг – до приходу зими його більше не буде.

Якщо вночі тепло, то весна буде спекотною.

Туман на вулиці до швидкого потепління.

Морозний день – буде великий урожай гречки і проса.

Пам’ятні події 24 березня

1155 – Юрій Долгорукий захопив Київ і вступив на престол.

1603 – зі смертю англійської королеви Єлизавети трони Англійського і Шотландського королівств об'єднані.

1654 – підписані Березневі статті Богдана Хмельницького з московським царем Олексієм Михайловичем.

1882 – німецький бактеріолог Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу, паличку Коха.

1898 – в Америці продали перший автомобіль – модель «Вінтон» обійшлася покупцю в одну тисячу доларів.

1918 – Центральна Рада проголосила українську мову державною у банківській і торговій сферах.

1933 – закон Рейхстагу скасував громадянські свободи та передав надзвичайні повноваження рейхсканцлеру Адольфу Гітлеру.

1956 – реабілітований російський історик Лев Гумільов, який перебував у таборах за обвинуваченням у контрреволюційній діяльності.

1933 – набрав чинності закон, напередодні ухвалений німецьким парламентом (69% голосів), котрий передає уряду законодавчу владу та фактично скасовує Конституцію. Цим самим уся влада легально переходить до Гітлера.

1940 – вибори депутатів верховних органів державної влади Радянського Союзу і Радянської України на Західних землях України.

1975 – Мухаммед Алі (Muhammad Ali) технічним нокаутом відстоює титул чемпіона світу проти Чака Вепнера (Chuck Wepner) у Клівленді.

1976 – переворот в Аргентині: військова хунта скинула Ісабель Перон, почалися політичні репресії.

1980 – вбивство правими бойовиками Сальвадорського архієпископа Оскара Ромеро розкрутило спіраль насилля громадянської війни.

1989 – танкер «Ексон Вальдез» («Exxon Valdez») натрапляє на риф поблизу Аляски та губить 40 000 тонн нафти.

1989 – у Львові відбувся перший політичний страйк в Україні.

1989 – у Тернополі створено першу крайову організацію Народного Руху України.

1990 – Іслам Карімов став президентом Узбекистану.

1999 – після початку війни НАТО проти Югославії війська Альянсу почали авіаційні атаки проти об'єктів на терені СРЮ.

1999 – внаслідок пожежі в тунелі під Монбланом (Mont-Blanc) гине 39 людей.

1999 – у національному парку Цаво (Кенія) внаслідок аварії пасажирського потягу загинули 36 людей, 200 травмовано.

2001 – Володимир Кличко виграв технічним нокаутом бій проти Деріка Джефферсона (Derrick Jefferson) у Мюнхені.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Володимир, Захар, Степан, Петро, Яків.