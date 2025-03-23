Російський штурмовик убив свого командира та здався у полон нацгвардійцям

Окупант знищив командира, бо той знущався над підлеглими

Російський солдат Єгор Загороднєв із штурмової роти 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії вирішив здатися у полон дрону 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Як інформує «Главком», пр оце йдеться у сюжеті на каналі «Бутусов Плюс».

Росіянин став біля бліндажа свого командира, і коли черговий дрон підлетів, то не став тікати та ховатись. А показав на бліндаж командира роти 7-го полку позивний Соловей та закинув до нього одну за одною чотири гранати. Український офіцер управління зрозумів, що росіянин знищив своїх. Після такого нечуваного жесту доброї волі на місце бою відправили інший наш дрон, який скинув ініціативному росіянину електронну цигарку та записку з наказом здатися у полон. У результаті росіянин побіг до позицій «Хартії».

Штурмовик родом із Ленінградської області пояснив, знищив командира, бо той знущався над підлеглими. Доки росіянин із побратимами на позиції голодували та пили воду з калюж, Соловей мав удосталь їжі, але ділитися з особовим складом не спішив.

Раніше воїнам 95 бригади ДШВ здався в полон один з ворогів, який виявився жителем населеного пункту Михайлівка Запорізької області, Його наразі окупувала Росія.

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