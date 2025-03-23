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Російський штурмовик убив свого командира та здався у полон нацгвардійцям

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Російський штурмовик убив свого командира та здався у полон нацгвардійцям
Окупант здається дрону
фото: скріншот із відео

Окупант знищив командира, бо той знущався над підлеглими

Російський солдат Єгор Загороднєв із штурмової роти 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії вирішив здатися у полон дрону 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Як інформує «Главком», пр оце йдеться у сюжеті на каналі «Бутусов Плюс».

Росіянин став біля бліндажа свого командира, і коли черговий дрон підлетів, то не став тікати та ховатись. А показав на бліндаж командира роти 7-го полку позивний Соловей та закинув до нього одну за одною чотири гранати. Український офіцер управління зрозумів, що росіянин знищив своїх. Після такого нечуваного жесту доброї волі на місце бою відправили інший наш дрон, який скинув ініціативному росіянину електронну цигарку та записку з наказом здатися у полон. У результаті росіянин побіг до позицій «Хартії».

Штурмовик родом із Ленінградської області пояснив, знищив командира, бо той знущався над підлеглими. Доки росіянин із побратимами на позиції голодували та пили воду з калюж, Соловей мав удосталь їжі, але ділитися з особовим складом не спішив.

Раніше воїнам 95 бригади ДШВ здався в полон один з ворогів, який виявився жителем населеного пункту Михайлівка Запорізької області, Його наразі окупувала Росія.

Раніше повідомлялося, що на Курщині десантники взяли в полон українця з окупованого селища на Запоріжжі. 

Також поблизу Куп’янська десантники 78-го окремого десантно-штурмового полку узяли в полон громадянина Італії, який воював на боці росіян. Він пішов на війну проти України добровольцем.

Нагадаємо, суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю – громадянину України корейського походження, відомому під псевдонімом Герман Прокопів. Він вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а восени 2024 року потрапив в український полон. Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.

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Теги: росія прокуратура прапор полон вирок солдат

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