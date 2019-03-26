У США оприлюднять доповідь спецпрокурора Мюллера



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Роберт Мюллер

Опоненти Трампа вимагають опублікувати доповідь Мюллера повністю

Міністерство юстиції США найближчим часом опублікує основну частину доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера.

Як повідомляє Reuters з посиланням на представника відомства, для цього знадобляться «тижні, а не місяці».

Міністр юстиції Роберт Барр визначає, які саме частини доповіді можна опублікувати. Публікація документа цілком неможлива за законом, оскільки текст містить конфіденційну інформацію.

24 березня Барр надав Конгресу США короткий звіт на чотирьох сторінках, який він склав за підсумками доповіді. Головним із висновків була відсутність доказів змови команди Дональда Трампа з Росією перед президентськими виборами в 2016 році.

Опоненти Трампа вимагають опублікувати доповідь повністю, наголошуючи, що Барр може бути заангажований, оскільки був призначений на посаду самим Трампом.