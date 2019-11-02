У США почали розслідування щодо компанії-власника сервісу TikTok



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TikTok - соціальна платформа для створення і перегляду коротких відеороликів, також TikTok є соціальною мережею

За останній час кілька американських законодавців закликали владу США почати розслідування відносно TikTok

Комітет з іноземних інвестицій в США (CFIUS) почав перевірку щодо придбання китайською ByteDance Technology, що володіє соціальною мережею TikTok, американського сервісу Musical.ly.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

За даними ЗМІ, ByteDance Technology придбала Musical.ly два роки тому за $1 млрд, об'єднавши його пізніше з TikTok. При покупці китайська компанія не зверталася за дозволом до CFIUS, що дає комітету право перевірити цю угоду на предмет ризиків, який вона може представляти для національної безпеки США.

Як зазначає Reuters, в даний час власник TikTok веде переговори з CFIUS про заходи, які можуть бути прийняті, щоб уникнути відчуження придбаних ним активів Musical.ly.

«Хоча ми не можемо коментувати поточні регуляторні процеси, TikTok ясно дав зрозуміти, що для нас немає більш високого пріоритету, ніж довіра користувачів і регуляторів в США. Частина цих зусиль включає роботу з Конгресом, і ми віддані тому, щоб робити це», - заявив агентству представник TikTok.

За останній час кілька американських законодавців закликали владу країни почати розслідування відносно TikTok. У їх числі сенатор-республіканець від штату Флорида Марко Рубіо.

«Минулого місяця я попросив мінфін США, щоб комітет з іноземних інвестицій провів перевірку щодо TikTok, тому що будь-яка платформа, що належить компанії, (яка знаходиться) в Китаї, яка збирає величезні обсяги даних американців, потенційно є серйозною загрозою для нашої країни», - написав він у п'ятницю у себе в Twitter.

TikTok - соціальна платформа для створення і перегляду коротких відеороликів, також TikTok є соціальною мережею. Вона створена в Китаї і запущена в 2015 році.