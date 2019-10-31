Хакери зламали WhatsApp, щоб шпигувати за чиновниками країн-союзниць США



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Facebook подала в суд на ізраїльську компанію, яку звинувачує у стеженні за користувачами WhatsApp

Кіберзлочинці зламали месседжер WhatsApp для того аби стежити за топ-чиновниками країн, які є созниками США.

Про це повідомляє U.S. News з посиланням на джерела Reuters.

Як повідомили інформатори агентства знайомі з внутрішнім розслідуванням WhatsApp частина відомих жертв - це гучні урядові та військові чиновники, розповсюджені щонайменше у 20 країнах на п'яти континентах.

Деякі жертви перебувають у США, Об'єднаних Арабських Еміратах, Бахрейні, Мексиці, Пакистані та Індії, повідомили люди, знайомі з розслідуванням.

Зазначимо, що Facebook подала в суд на ізраїльську компанію з кібербезпеки NSO Group, звинувативши її в стеженні за користувачами WhatsApp.

Компанія NSO Group використовувала WhatsApp для поширення шпигунських програм серед 1400 користувачів з 20 країн.

Припускають, що для злому використовувалася програма Pegasus. Як відбувалося встановлення, не уточнюється, але для цього навіть не потрібно було піднімати трубку при дзвінку. У позові йдеться, що Pegasus не здатна зламати шифрування WhatsApp, але вона може отримати доступ до повідомлень після дешифрування на пристрої користувача.

WhatsApp стверджує, що через NSO Group постраждали близько 100 журналістів, правозахисників, жінок-лідерів і політичних дисидентів з Мексики, Бахрейну та ОАЕ.