У штабі Трампа назвали «дуже тупим» рішення Twitter заборонити політичну рекламу



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У виборчому штабі Дональда Трампа жорстко розкритикували заборону соціальної мережі на політрекламу

Twitter дорікнули за те, що соцмережа «відвернулася від сотень мільйонів доларів потенційного прибутку»

Пресслужба виборчого штабу чинного президента США Дональда Трампа в різкій формі прокоментувала рішення керівництва соціальної мережі Twitter ввести заборону на будь-яку політичну рекламу.

У штабі Трампа дорікнули Twitter за те, що соцмережа «відвернулася від сотень мільйонів доларів потенційного прибутку».

«Дуже тупе рішення щодо акціонерів. Чи припинить Twitter розміщувати рекламу ангажованих ЗМІ, ...спрямовану проти республіканців?», - йдеться у повідомленні штабу у Twitter.

Нагадаємо, напередодні засновник Twitter Джек Дорсі заявив, що соціальна мережа прийняла рішення повністю заборонити політичну рекламу.

Раніше повідомлялося, що американська компанія Twitter боротиметься з поширенням фейковий новин.

Зазначимо, що Twitter в Україні використовується все ще не дуже активно. Але показник використання соцмережі все ж зріс з 8% у 2018 році до 11% у 2019-му.

До слова, засновник Facebook Марк Цукерберг звинуватив Росію у втручанні у вибори США 2020 року.