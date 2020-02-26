У США почали тестувати на людях ліки від нового коронавірусу



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У США почали тестувати на людях експериментальні ліки від нового коронавірусу

Зараз препарат проходить випробування на пацієнтах, чий тест на новий коронавірус виявився позитивним

В США почали випробування експериментального противірусного препарату, який здатен лікувати новий коронавірус. Тестуватиме препарат американець, який захворів на лайнері Diamond Princess.

Про це повідомляє BBC.

«Служби охорони здоров’я США заявляють, що в Медичному центрі Університету Небраски в Омасі почали перші клінічні випробування експериментального противірусного препарату, який здатен лікувати коронавірус», — повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що препарат був розроблений американською фармацевтичною компанією Gilead Sciences.

«Зараз він проходить випробування на пацієнтах, чий тест на новий коронавірус виявився позитивним. Перший учасник — американець, який був репатрійований після карантину на круїзному кораблі Diamond Princess в Японії», — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що помічник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я Брюс Ейдвард заявив журналістам в Пекіні, що це поки єдиний препарат, який може мати реальну ефективність.