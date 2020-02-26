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    У США почали тестувати на людях ліки від нового коронавірусу

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    У США почали тестувати на людях експериментальні ліки від нового коронавірусу - У США почали тестувати на людях ліки від нового коронавірусу
    У США почали тестувати на людях експериментальні ліки від нового коронавірусу

    Зараз препарат проходить випробування на пацієнтах, чий тест на новий коронавірус виявився позитивним

    В США почали випробування експериментального противірусного препарату, який здатен лікувати новий коронавірус. Тестуватиме препарат американець, який захворів на лайнері Diamond Princess.

    Про це повідомляє BBC.

    «Служби охорони здоров’я США заявляють, що в Медичному центрі Університету Небраски в Омасі почали перші клінічні випробування експериментального противірусного препарату, який здатен лікувати коронавірус», — повідомили в ЗМІ.

    Повідомляється, що препарат був розроблений американською фармацевтичною компанією Gilead Sciences.

    «Зараз він проходить випробування на пацієнтах, чий тест на новий коронавірус виявився позитивним. Перший учасник — американець, який був репатрійований після карантину на круїзному кораблі Diamond Princess в Японії», — йдеться у повідомленні.

    Повідомляється, що помічник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я Брюс Ейдвард заявив журналістам в Пекіні, що це поки єдиний препарат, який може мати реальну ефективність.

    США ліки коронавірус
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