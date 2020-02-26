У США спробували підірвати автомобіль біля Пентагону



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Чоловік намагався підпалити запальничкою шматок тканини, вставлений в бензобак

У США чоловік спробував підірвати автомобіль біля Пентагону.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Повідомляється, що підозрюваного звуть Меттью Річардсон, йому 19 років. Його затримали в понеділок на парковці Пентагону.

Також співробітник правоохоронних органів побачив, як Річардсон стояв поруч з автомобілем, намагаючись підпалити запальничкою шматок тканини, вставлений в бензобак.

Після того, як офіцер підійшов до Річардсона, обвинувачений, імовірно, сказав йому, що збирається підірвати автомобіль.

Згідно з документами суду, власник автомобіля є військовослужбовцем і не знайомий з Річардсоном.

До слова, у Німеччині на території федеральної землі Гессен скасували всі карнавали після наїзду автомобіля на натовп людей на карнавалі в Фолькмарзене.