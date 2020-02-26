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    У США спробували підірвати автомобіль біля Пентагону

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    У США спробували підірвати автомобіль біля Пентагону

    Чоловік намагався підпалити запальничкою шматок тканини, вставлений в бензобак

    У США чоловік спробував підірвати автомобіль біля Пентагону.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Повідомляється, що підозрюваного звуть Меттью Річардсон, йому 19 років. Його затримали в понеділок на парковці Пентагону.

    Також співробітник правоохоронних органів побачив, як Річардсон стояв поруч з автомобілем, намагаючись підпалити запальничкою шматок тканини, вставлений в бензобак.

    Після того, як офіцер підійшов до Річардсона, обвинувачений, імовірно, сказав йому, що збирається підірвати автомобіль.

    Згідно з документами суду, власник автомобіля є військовослужбовцем і не знайомий з Річардсоном.

    До слова, у Німеччині на території федеральної землі Гессен скасували всі карнавали після наїзду автомобіля на натовп людей на карнавалі в Фолькмарзене.

    США автомобіль Пентагон чоловік
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