У США спробували підірвати автомобіль біля Пентагону
Чоловік намагався підпалити запальничкою шматок тканини, вставлений в бензобак
У США чоловік спробував підірвати автомобіль біля Пентагону.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Повідомляється, що підозрюваного звуть Меттью Річардсон, йому 19 років. Його затримали в понеділок на парковці Пентагону.
Також співробітник правоохоронних органів побачив, як Річардсон стояв поруч з автомобілем, намагаючись підпалити запальничкою шматок тканини, вставлений в бензобак.
Після того, як офіцер підійшов до Річардсона, обвинувачений, імовірно, сказав йому, що збирається підірвати автомобіль.
Згідно з документами суду, власник автомобіля є військовослужбовцем і не знайомий з Річардсоном.
До слова, у Німеччині на території федеральної землі Гессен скасували всі карнавали після наїзду автомобіля на натовп людей на карнавалі в Фолькмарзене.