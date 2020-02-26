Влада США закликала громадян бути готовими до поширення коронавірусу



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Міністр охорони здоров'я США Алекс Азар закликав Сенат схвалити фінансування розміром 2,5 млрд доларів на боротьбу зі спалахом коронавірусу

Влада США закликала громадян готуватися до нових випадків захворювання на COVID-19 всередині країни.

Про це заявила директор Національного центру імунізації та захворювань дихальних шляхів у Центрі з контролю та протидії захворюванням Ненсі Мессоньє, передає Голос Америки.

«Питання вже не в тому, чи станеться це, а в тому, коли це станеться - і скільки людей в цій країні серйозно захворіють», - наводить її слова NPR.

Чиновниця закликала американську громадськість співпрацювати з владою з усвідомленням, що ситуація може бути дуже серйозною. За її словами, недопущення перетинання вірусом кордонів США ускладнюється його поширенням в інших країнах.

За словами Мессоньє, заходи з попередження поширення хвороби можуть включати закриття шкіл, припинення роботи підприємств і скасування публічних заходів.

«Я розумію, що вся ця ситуація може здатися дуже складною і серйозно вплинути на повсякденне життя, але люди повинні почати говорити про всі ці речі», - сказала чиновниця.

Вона наголосила, що надалі краще «згадувати це і розуміти, що були надмірно підготовлені. Але краще так, ніж виявитися недостатньо підготовленими».

За даними Reuters, міністр охорони здоров'я США Алекс Азар закликав Сенат схвалити фінансування розміром 2,5 млрд доларів на боротьбу зі спалахом коронавірусу.

Станом на понеділок, 24 лютого, зареєстрували 14 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу в США, а також 39 випадків серед евакуйованих з круїзного лайнера Diamond Princess і з китайського міста Ухань.