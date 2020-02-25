Українці в Італії не просять про евакуацію додому через коронавірус



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Туристи в захисних масках на площі перед собором святого Петра у Ватикані, 24 лютого 2020 року

Посол України в Римі рекомендує українцям відкласти подорожі саме до північних областей півострова, де зафіксовані епіцентри поширення вірусу

Третій день на півночі Італії вживають надзвичайних заходів з обмеження поширення коронавірусу, інфікованих громадян України не зареєстровано.

Про це повідомив Радіо Свобода генеральний консул України в Мілані Роман Горяйнов.

За його словами, представники громади зберігають спокій, не панікують, не надходило жодного звернення з проханням посприяти повернутися додому через епідемію COVID-19.

Виконуючи розпорядження обласної влади Ломбардії, від 25 лютого дипломатична установа в Мілані призупинила прийом громадян на невизначений термін з метою уникнення скупчення людей, щоб не розносити інфекції за межі регіону, в якому виявлена найбільша кількість інфікованих.

При цьому працівники консульства продовжують працювати у звичному режимі, телефон працює цілодобово, видають лише нагальні документи в екстремальних випадках.

«Від п’ятниці жодного звернення про евакуацію не надходило. Люди лише цікавляться, коли відновиться прийом громадян», – сказав Роман Горяйнов.

Дипломат радить співвітчизникам дотримуватися рекомендацій місцевих санітарних органів та відстежувати поради МЗС України для тих, хто планує відвідати Італію найближчим часом.

Посол України в Римі Євген Перелигін рекомендує українцям по можливості відкласти подорожі саме до північних областей півострова, де зафіксовані епіцентри поширення вірусу.

«Італійська влада інформує нас про вжиті заходи безпеки для лімітації розповсюдження вірусу. Можливе збільшення блокпостів і зон карантину. Італійці працюють над залученням досвіду європейських фахівців, ЄС та Міжнародної організації з охорони здоров’я. Головне завдання – не допустити поширення вірусу. Ми чекаємо наступних вказівок», – повідомив Євген Перелигін.

Дипломати співпрацюють з італійцями щодо скасування чи перенесення міжнародних представницьких заходів, де повинні були брати участь українські делегації. Йдеться про бізнес-форум у Мілані «Італія – Східна Європа», в області Марке – Форум освітянських проектів і в Римі – захід у межах Всесвітньої продовольчої програми.

На пресконференції у Римі 25 лютого прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав не боятися відвідувати півострів. «Італія – безпечна країна, якою можна подорожувати і займатися туризмом: є лише окремі райони з обмежувальними заходами. Можливо, це країна безпечніша, ніж інші», – заявив Конте.

Як повідомлялося, на Канарах тисячі людей ізолювали в готелі через коронавірус у туриста.

Сьогодні, 25 лютого, Швейцарія заявила про перший випадок коронавірусу.

Як відомо, великий спалах коронавірусу спостерігається у сусідній зі Швейцарією Італії.

Крім того, 25 лютого про перші випадки захворювання повідомили також Австрія і Хорватія.

Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило відео- та інформаційні матеріали про алгоритм дій громадян та лікарів у разі захворювання на ГРВІ або підозри на інфікування коронавірусом Covid-19.