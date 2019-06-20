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    У США поліція оточила територію навколо Білого дому через кинутий рюкзак

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    У США поліція оточила територію навколо Білого дому через кинутий рюкзак

    Невідомий кинув рюкзак і спробував застрибнути на парковку для велосипедів

    Невідомий чоловік кинув рюкзак біля Білого дому у Вашингтоні. Територія навколо резиденції президента оточена.

    Про це повідомила Секретна служба США в Twitter.

    «Близько 14:45 за місцевим часом (22:45 Київ) невідомий кинув рюкзак і спробував застрибнути на парковку для велосипедів, – повідомили правоохоронці. – Чоловіка негайно затримали».

    «Пенсільванія-авеню закрита для пішоходів, а також парк Лафайет-сквер», – зазначила прес-служба.

    Мотиви і особистість затриманого поки не розкриваються. 

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