У США поліція оточила територію навколо Білого дому через кинутий рюкзак



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Невідомий кинув рюкзак і спробував застрибнути на парковку для велосипедів

Невідомий чоловік кинув рюкзак біля Білого дому у Вашингтоні. Територія навколо резиденції президента оточена.

Про це повідомила Секретна служба США в Twitter.

«Близько 14:45 за місцевим часом (22:45 Київ) невідомий кинув рюкзак і спробував застрибнути на парковку для велосипедів, – повідомили правоохоронці. – Чоловіка негайно затримали».

«Пенсільванія-авеню закрита для пішоходів, а також парк Лафайет-сквер», – зазначила прес-служба.

Мотиви і особистість затриманого поки не розкриваються.