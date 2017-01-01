Помер астронавт, що першим вийшов у відкритий космос у вільному польоті

МакКендлес став першим, хто працював у космосі без механічного зв'язку з кораблем

Американський астронавт Брюс МакКендлес II помер на 81-му році життя. Як повідомляє в суботу, 23 грудня, прес-служба Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (НАСА), МакКендлес помер минулого четверга, 21 грудня. Цей астронавт став першою людиною в історії, який працював у відкритому космосі у вільному польоті,



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Брюс МакКендлес у космосі

МакКендлес став першим, хто працював у космосі без механічного зв'язку з кораблем

Американський астронавт Брюс МакКендлес II помер на 81-му році життя. Як повідомляє в суботу, 23 грудня, прес-служба Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору США (НАСА), МакКендлес помер минулого четверга, 21 грудня. Цей астронавт став першою людиною в історії, який працював у відкритому космосі у вільному польоті, без механічного зв'язку з кораблем. Це сталося в 1984 році.

Під час польоту місії «Аполлон-11», що вперше вирушила на Місяць, МакКендлес в якості оператора зв'язку відповідав за комунікацію з астронавтами на борту - Нілом Армстронгом і Баззом Олдріном. Крім цього, МакКендлес в 1990 році брав участь у виведенні на орбіту космічного телескопа «Хаббл».

«Знаменита фотографія Брюса, що летить в космосі, надихнула не одне покоління американців на думку, що немає межі людському потенціалу», - сказав сенатор Джон Маккейн в своїй заяві. Політик, який представляє Республіканську партію, і МакКендлес були однокурсниками у Військово-морській академії США.

Нагадаємо, приватна американська компанія SpaceX, заснована Ілона Маском, в суботу, 23 грудня, запустила ракету-носій Falcon 9 з десятьма супутниками зв'язку Iridium Next на борту.