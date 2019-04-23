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    У США помер продюсер «Вічного сяйва чистого розуму»

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    У США помер продюсер «Вічного сяйва чистого розуму»

    Голін помер після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням

    У США помер кінопродюсер Стів Голін, відомий продюсуванням таких стрічок як «Гра», «Вічне сяйво чистого розуму», «Легенда Г’ю Гласса», «Бути Джоном Малковичем», «Справжній детектив», «Містер Робот» та низки інших.

    Голін помер 21 квітня у 64 роки після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням, пише Variety.

    У 2016 році Голін отримав «Оскар» за фільм «У центрі уваги».

    Того ж року продюсер отримав два «Золотих глобуси» за фільм «Легенда Г’ю Гласса» з Леонардо Ді Капріо і серіал «Містер Робот».

    Він також отримав «Золоту пальмову гілку» за фільм «Дикі серцем» Девіда Лінча.

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