У США попереджають, що хвиля кібератак з Росії може зачепити Україну

За прогнозами Національної розвідки США, російський уряд розширюватиме діапазон уже реалізованих операцій

Протягом наступного року російські спецслужби та урядові агентства можуть посилити підривну кібер-активність проти США, країн Заходу, а також безпосередньо проти України. Такий прогноз представив у своїй доповіді в вівторок директор Національної розвідки Деніел Коатс. «Ми очікуємо, що протягом наступного року Росія проводитиме більш потужні



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За прогнозами Національної розвідки США, російський уряд розширюватиме діапазон уже реалізованих операцій

Протягом наступного року російські спецслужби та урядові агентства можуть посилити підривну кібер-активність проти США, країн Заходу, а також безпосередньо проти України.

Такий прогноз представив у своїй доповіді в вівторок директор Національної розвідки Деніел Коатс.

«Ми очікуємо, що протягом наступного року Росія проводитиме більш потужні та більш руйнівні кібер-операції, очевидно, застосовуючи нові можливості проти України», - підкреслив Коатс у доповіді, представленій у вівторок на слуханнях в Комітеті з питань розвідки американського Сенату.

При цьому, за прогнозами Національної розвідки США, російський уряд розширюватиме діапазон уже реалізованих операцій, «у тому числі щодо порушення роботи енергорозподільчих мереж України, хакерських зламів з подальшим оприлюдненням інформації, збільшенні мережевих атак, а також провокацій під чужим іменем».

Крім того, у США очікують, що російські спецслужби продовжать випробувати на міцність життєво-важливу інфраструктуру США та країн-союзників, а також посилюватимуть непорозуміння між Сполученими Штатами, НАТО та іншими партнерами.

Як заявив Коатс під час слухань у сенатському комітеті, РФ також продовжить використовувати вибори та інші демократичні процеси в США і країнах заходу як можливість для підриву демократії.

«Як мінімум, ми очікуємо, що Росія продовжуватиме використовувати пропаганду, соціальні медіа, підставних осіб, співчутливих спікерів та інші засоби впливу, щоб спробувати посилити соціальні та політичні перепони в Сполучених Штатах», - зазначив директор Нацрозвідки США.