У США потяг зійшов з рейок і загорівся

Поліція округу Вайомінг повідомила, що отримала виклик після сходу товарного потяга з колії

В окрузі Вайомінг у США товарний поїзд загорівся після сходження з рейок.

Про це повідомляє телеканал Spectrum Buffalo News.

«Поліція в Аттиці, округ Вайомінг, повідомила, що отримала виклик після сходу товарного поїзда з рейок», — йдеться в повідомленні.

Під час аварії поїзда кілька цистерн перекинулися і впали з залізничного насипу. Одна з них загорілася.

#BREAKING—police in #Attica, Wyoming County say they're responding to a CSX freight train derailment near East Main Street. (Photos: Tim Pohl) pic.twitter.com/lf5xvBHp9u