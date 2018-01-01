  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У США потяг зійшов з рейок і загорівся

    Поліція округу Вайомінг повідомила, що отримала виклик після сходу товарного потяга з колії
    В окрузі Вайомінг у США товарний поїзд загорівся після сходження з рейок. Про це повідомляє телеканал Spectrum Buffalo News. «Поліція в Аттиці, округ Вайомінг, повідомила, що отримала виклик після сходу товарного поїзда з рейок», — йдеться в повідомленні. Під час аварії поїзда кілька цистерн перекинулися і впали з
    • Сьогодні, 03:28
    • Розсилка

    Поліція округу Вайомінг повідомила, що отримала виклик після сходу товарного потяга з колії

    В окрузі Вайомінг у США товарний поїзд загорівся після сходження з рейок.

    Про це повідомляє телеканал Spectrum Buffalo News.

    «Поліція в Аттиці, округ Вайомінг, повідомила, що отримала виклик після сходу товарного поїзда з рейок», — йдеться в повідомленні.

    Під час аварії поїзда кілька цистерн перекинулися і впали з залізничного насипу. Одна з них загорілася.

    В результаті аварії постраждав інженер, що супроводжував склад. Він отримав перелом ноги і черепно-мозкову травму і був госпіталізований.

    США потяг поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ