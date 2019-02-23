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    У США повісився відомий комік

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    Броді Стівенс вкоротив собі життя у віці 48 років - У США повісився відомий комік
    Броді Стівенс вкоротив собі життя у віці 48 років

    Американські ЗМІ стверджують, що актор 8 років тому звертався до медиків з біполярним розладом

    У Лос-Анджелесі помер відомий комік та голлівудський актор Броді Стівенс. На час смерті знаменитості було всього 48 років.

    Як повідомляє портал TMZ, Броді Стівенс помер у п'ятницю, 22 лютого, у своєму розкішному маєтку в Лос-Анджелесі. За словами американських правоохоронців, актор повісився в одній з кімнат будівлі. 

    Наразі невідомо, що стало причиною самогубства 48-річного Броді Стівенса, однак інсайдери розповідають, що у 2011 році він проходив реабілітацію в психологічній клініці. Тоді відомий актор звернувся до медиків з біполярним розладом. Окрім цього, комік страждав від психологічних хвороб та депресії. Тому у ЗМІ підозрюють, що саме це змусило Броді Стівенса покінчити життя самогубством.


    Прихильники та друзі актора досі оговтуються від новини про його смерть. Адже всього кілька днів тому Броді Стівенс був запрошеним гостем на щорічному комедійному фестивалю в каліфорнійському Бербанку. На шоу він феєрично виступив, зірвавши овації в Броді Стівенс – талановитий американський комік та актор.

    Спільно зі своїм другом Заком Галіфіанакісом він створив успішний комедійний проект «Броді Стівенс: Насолоджуйся цим!» (Brody Stevens: Enjoy It!). Окрім цього, 48-річний Броді Стівенс зіграв у кінострічках «Похмілля у Вегасі» (The Hangover), «Похмілля-3: з Вегаса до Бангкока» (The Hangover: Part II), а також в картині «Встигнути до» (Due Date).

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