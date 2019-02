У США повісився відомий комік



Броді Стівенс вкоротив собі життя у віці 48 років

Американські ЗМІ стверджують, що актор 8 років тому звертався до медиків з біполярним розладом

У Лос-Анджелесі помер відомий комік та голлівудський актор Броді Стівенс. На час смерті знаменитості було всього 48 років.

Як повідомляє портал TMZ, Броді Стівенс помер у п'ятницю, 22 лютого, у своєму розкішному маєтку в Лос-Анджелесі. За словами американських правоохоронців, актор повісився в одній з кімнат будівлі.

Наразі невідомо, що стало причиною самогубства 48-річного Броді Стівенса, однак інсайдери розповідають, що у 2011 році він проходив реабілітацію в психологічній клініці. Тоді відомий актор звернувся до медиків з біполярним розладом. Окрім цього, комік страждав від психологічних хвороб та депресії. Тому у ЗМІ підозрюють, що саме це змусило Броді Стівенса покінчити життя самогубством.

Depression is real people https://t.co/oguCYP23md — Linda Blair (@lblair51) 23 февраля 2019 г.





Прихильники та друзі актора досі оговтуються від новини про його смерть. Адже всього кілька днів тому Броді Стівенс був запрошеним гостем на щорічному комедійному фестивалю в каліфорнійському Бербанку. На шоу він феєрично виступив, зірвавши овації в Броді Стівенс – талановитий американський комік та актор.

Спільно зі своїм другом Заком Галіфіанакісом він створив успішний комедійний проект «Броді Стівенс: Насолоджуйся цим!» (Brody Stevens: Enjoy It!). Окрім цього, 48-річний Броді Стівенс зіграв у кінострічках «Похмілля у Вегасі» (The Hangover), «Похмілля-3: з Вегаса до Бангкока» (The Hangover: Part II), а також в картині «Встигнути до» (Due Date).