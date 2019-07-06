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    У США представлено концепцію протидії впливу РФ

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    У США представлено концепцію протидії впливу РФ

    USAID обіцяло фінансову та інформаційну допомогу європейським країнам, які хочуть вийти зі сфери впливу Росії

    Агентство з міжнародного розвитку Сполучених Штатів (USAID) представило концепцію, яка повинна допомогти у протидії посиленню впливу Кремля в світі.

    Про це повідомляє  Deutsche Welle.

    Директор агентства Марк Грін заявив, що місія USAID полягає у допомозі урядам інших країн, приватному сектору, громадянського суспільства в державах-партнерах США на шляху до самодостатнього розвитку.

    Він повідомив, що Програма з протидії згубного впливу Кремля повинна стати важливим інструментом.

    «США давно вважають, що сильна, процвітаюча і вільна Європа виключно важлива для стратегічних інтересів Америки. При цьому російський уряд і його представники поставили собі метою послабити вплив США в світі і відокремити нас від наших союзників і партнерів», - заявив Грін.

    Він також додав, що нинішня влада РФ є «авторитарним режимом, який агресивно шукає нову сферу впливу за кордоном», а також порівнявши його з підступним хижаком. Грін зазначив, що Кремль намагається поширити свій вплив на країн Європи і Євразії.

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