У США п’ятирічний хлопчик врятував молодшу сестру з пожежі, а потім ще й собаку



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Пожежна частина штату вручить хлопчику нагороду за рятування життя

В штаті Джорджія, США, п’ятирічний хлопчик Ной Вудс виніс з пожежі свою дворічну сестру, після чого повернувся, щоб урятувати собаку.

Про це повідомляє Bartow County Fire Department.

Ной прокинувся, коли відчув вогонь у кімнаті, де він спав зі своєю дворічною сестрою.

Ной взяв дівчинку й витяг її з будинку через відчинене вікно. Після цього він повернувся в будинок і виніс звідти собаку. Потім він побіг до сусіднього будинку, де живе його дядько, і попросив про допомогу.

В будинку на момент пожежі спало ще шестеро членів сім'ї.

Пожежна частина штату вручить хлопчику нагороду за рятування життя.