У США п’ятирічний хлопчик врятував молодшу сестру з пожежі, а потім ще й собаку
Пожежна частина штату вручить хлопчику нагороду за рятування життя
В штаті Джорджія, США, п’ятирічний хлопчик Ной Вудс виніс з пожежі свою дворічну сестру, після чого повернувся, щоб урятувати собаку.
Про це повідомляє Bartow County Fire Department.
Ной прокинувся, коли відчув вогонь у кімнаті, де він спав зі своєю дворічною сестрою.
Ной взяв дівчинку й витяг її з будинку через відчинене вікно. Після цього він повернувся в будинок і виніс звідти собаку. Потім він побіг до сусіднього будинку, де живе його дядько, і попросив про допомогу.
В будинку на момент пожежі спало ще шестеро членів сім'ї.
Пожежна частина штату вручить хлопчику нагороду за рятування життя.