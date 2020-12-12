У США розгадали загадкову зашифровану записку серійного вбивці «Зодіака». Ось що в ній сказано

Однак розшифровка не наближає до розгадки, ким же був вбивця

«Зодіак» відповідальний за вбивства щонайменше п'яти осіб в 1968-1969 роках у Сан-Франциско

Дешифрувальники-аматори змогли прочитати записку, яку американський серійний вбивця «Зодіак» надіслав 51 рік тому в газету San Francisco Chronicle. Про це повідомляє ВВС.

«Зодіак» відповідальний за вбивства щонайменше п'яти осіб в 1968-1969 роках, сам він в одному з листів до місцевих газети заявляв про 37 жертв. Також він відправляв загадкові записки в газети, в тому числі зашифровані. Ще дві такі записки поки нерозгадані, можливо, їх зміст допоможе встановити особу злочинця.

Розгадати одну з таких записок вдалося трьом фахівцям з США, Бельгії та Австралії.

«Сподіваюся, ви добре повеселитися, намагаючись мене зловити. Я не боюся газової камери, тому що це відправить мене в рай, тому що тепер у мене є досить рабів, які будуть на мене працювати», – йдеться в записці.

Фото: zodiackiller.com

Однак розшифровка не наближає до розгадки, ким же був вбивця, адже впіймати «Зодіака» не вдалося. Під час нападів на жертв маніяк використовував і вогнепальну і холодну зброю.

У ФБР впевнені, що команді дешифрувальників вдалося розшифрувати послання. Прес-секретар ФБР в Сан-Франциско Кемерон Пола повідомила, що розслідування злочинів Зодіаку триває.

Про серійного вбивцю було знято кілька фільмів, найвідоміший з них «Зодіак» Девіда Фінчера.