У США сотні тисяч людей вийшли на «Марш жінок» у річницю інавгурації Трампа

Трамп вирішив не звертати належної уваги та критикувати протестувальників, як це було рік тому

У річницю інавгурації Дональда Трампа по всій території Сполучених Штатів та у багатьох інших містах світу відбулися протестні «Марші жінок».

Про це повідомляє Independent.

Тисячі жінок, які борються за свої права, у суботу 20 січня вийшли на вулиці. Акції відбулися в Нью-Йорку, Вашингтоні, Сан-Франциско, Пекині, Сіднеї, містах Європи тощо.

У Вашингтоні кілька тисяч демонстрантів зібралися біля меморіалу Лінкольна, а після — пройшли маршем до Білого дому.

Thousands of people take to the streets for #WomensMarch2018 in New York City, Washington D.C., and Philadelphia. pic.twitter.com/gvjblXNhiF