У США сотні тисяч людей вийшли на «Марш жінок» у річницю інавгурації Трампа

Трамп вирішив не звертати належної уваги та критикувати протестувальників, як це було рік тому

У річницю інавгурації Дональда Трампа по всій території Сполучених Штатів та у багатьох інших містах світу відбулися протестні «Марші жінок». Про це повідомляє Independent. Тисячі жінок, які борються за свої права, у суботу 20 січня вийшли на вулиці. Акції відбулися в Нью-Йорку, Вашингтоні, Сан-Франциско, Пекині, Сіднеї,



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Акції відбулися в Нью-Йорку, Вашингтоні, Сан-Франциско, Пекині, Сіднеї, містах Європи

Трамп вирішив не звертати належної уваги та критикувати протестувальників, як це було рік тому

У річницю інавгурації Дональда Трампа по всій території Сполучених Штатів та у багатьох інших містах світу відбулися протестні «Марші жінок».

Про це повідомляє Independent.

Тисячі жінок, які борються за свої права, у суботу 20 січня вийшли на вулиці. Акції відбулися в Нью-Йорку, Вашингтоні, Сан-Франциско, Пекині, Сіднеї, містах Європи тощо.

У Вашингтоні кілька тисяч демонстрантів зібралися біля меморіалу Лінкольна, а після — пройшли маршем до Білого дому.

Thousands of people take to the streets for #WomensMarch2018 in New York City, Washington D.C., and Philadelphia. pic.twitter.com/gvjblXNhiF — AJ+ (@ajplus) 20 січня 2018 р.





#WomensMarch2018 in New York City heads down Sixth Avenue pic.twitter.com/R5pEHGo0n8 — NBC News (@NBCNews) 20 січня 2018 р.





Сам Дональд Трамп вирішив не звертати належної уваги та критикувати протестувальників, як це було рік тому. Натомість президент написав про «економічні успіхи та зменшення жіночого безробіття».

«Прекрасна погода по всій нашій чудовій країні, добрий день для усіх жінок, аби вийти на марш. Виходьте та святкуйте історичні віхи та безпрецедентні економічні успіхи, які відбулися за останні 12 місяців. Найменше жіночек безробіття за 18 років!», — написав Трамп у Twitter.