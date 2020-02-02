У США на похоронах сталася стрілянина: двоє загиблих
Ще дві людини отримали поранення
У місті Рів'єра-Біч, штат Флорида, США, в церкві сталася стрілянина.
Про це повідомили в місцевій поліції, передає телеканал NBC News.
Стрілянина сталася вдень 1 лютого після похорону.
В результаті події загинули 15-річний хлопчик і чоловік. Крім цього, з вогнепальними пораненнями в лікарню були доставлені жінка і дитина.
Нагадаємо, у місті Бріджпорт на сході США в результаті стрілянини біля будівлі суду поранені чотири людини. Усі постраждалі перебували в припаркованому автомобілі.
За нього з машини, що проїжджала повз, відкрили вогонь.