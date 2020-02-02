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    У США на похоронах сталася стрілянина: двоє загиблих

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    У США на похоронах сталася стрілянина: двоє загиблих

    Ще дві людини отримали поранення

    У місті Рів'єра-Біч, штат Флорида, США, в церкві сталася стрілянина.

    Про це повідомили в місцевій поліції, передає телеканал NBC News.

    Стрілянина сталася вдень 1 лютого після похорону.

    В результаті події загинули 15-річний хлопчик і чоловік. Крім цього, з вогнепальними пораненнями в лікарню були доставлені жінка і дитина.

    Нагадаємо, у місті Бріджпорт на сході США в результаті стрілянини біля будівлі суду поранені чотири людини. Усі постраждалі перебували в припаркованому автомобілі.

    За нього з машини, що проїжджала повз, відкрили вогонь.

    США Флорида стрілянина
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