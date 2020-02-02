У США на похоронах сталася стрілянина: двоє загиблих



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Ще дві людини отримали поранення

У місті Рів'єра-Біч, штат Флорида, США, в церкві сталася стрілянина.

Про це повідомили в місцевій поліції, передає телеканал NBC News.

Стрілянина сталася вдень 1 лютого після похорону.

В результаті події загинули 15-річний хлопчик і чоловік. Крім цього, з вогнепальними пораненнями в лікарню були доставлені жінка і дитина.

Нагадаємо, у місті Бріджпорт на сході США в результаті стрілянини біля будівлі суду поранені чотири людини. Усі постраждалі перебували в припаркованому автомобілі.

За нього з машини, що проїжджала повз, відкрили вогонь.