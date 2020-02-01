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    У світі

    Біля резиденції Трампа сталася стрілянина: зловмисники намагалися прорватися через КПП (відео)

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    Біля резиденції Трампа сталася стрілянина: зловмисники намагалися прорватися через КПП (відео)

    Чорний позашляховик протаранив огорожу на кількох КПП режимного об’єкту

    Поліція затримала двох осіб, які намагалися заїхати на територію резиденції президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» у штаті Флорида.

    Про це повідомляє NBC Miami.

    «Поліція розслідує інцидент біля резиденції президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, під час якого транспортний засіб нібито намагався заїхати до забороненої зони, змусивши офіцерів відкрити вогонь», – йдеться у повідомленні.

    Чорний позашляховик протаранив огорожу на кількох КПП режимного об’єкту.

    Поліцейські відкрили вогонь, коли зловмисник на авто намагалися втекти з місця події. До переслідування було залучено гелікоптер.

    Зрештою, поліція затримала двох осіб, які перебували у позашляховику. Особи затриманих наразі не розголошуються.

    Згідно з графіком, Дональд Трамп має вирушити до резиденції «Мар-а-Лаго» сьогодні.

    Нагадаємо, визначена дата підсумкового голосування щодо імпічменту Трампа.

    США Дональд Трамп Флорида поліція стрілянина
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