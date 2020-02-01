Біля резиденції Трампа сталася стрілянина: зловмисники намагалися прорватися через КПП (відео)
Чорний позашляховик протаранив огорожу на кількох КПП режимного об’єкту
Поліція затримала двох осіб, які намагалися заїхати на територію резиденції президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» у штаті Флорида.
Про це повідомляє NBC Miami.
«Поліція розслідує інцидент біля резиденції президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, під час якого транспортний засіб нібито намагався заїхати до забороненої зони, змусивши офіцерів відкрити вогонь», – йдеться у повідомленні.
Чорний позашляховик протаранив огорожу на кількох КПП режимного об’єкту.
Поліцейські відкрили вогонь, коли зловмисник на авто намагалися втекти з місця події. До переслідування було залучено гелікоптер.
Зрештою, поліція затримала двох осіб, які перебували у позашляховику. Особи затриманих наразі не розголошуються.
Згідно з графіком, Дональд Трамп має вирушити до резиденції «Мар-а-Лаго» сьогодні.
Нагадаємо, визначена дата підсумкового голосування щодо імпічменту Трампа.