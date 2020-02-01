Біля резиденції Трампа сталася стрілянина: зловмисники намагалися прорватися через КПП (відео)



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Чорний позашляховик протаранив огорожу на кількох КПП режимного об’єкту

Поліція затримала двох осіб, які намагалися заїхати на територію резиденції президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» у штаті Флорида.

Про це повідомляє NBC Miami.

«Поліція розслідує інцидент біля резиденції президента Дональда Трампа Мар-а-Лаго, під час якого транспортний засіб нібито намагався заїхати до забороненої зони, змусивши офіцерів відкрити вогонь», – йдеться у повідомленні.

Чорний позашляховик протаранив огорожу на кількох КПП режимного об’єкту.

Поліцейські відкрили вогонь, коли зловмисник на авто намагалися втекти з місця події. До переслідування було залучено гелікоптер.

Зрештою, поліція затримала двох осіб, які перебували у позашляховику. Особи затриманих наразі не розголошуються.

Згідно з графіком, Дональд Трамп має вирушити до резиденції «Мар-а-Лаго» сьогодні.

Нагадаємо, визначена дата підсумкового голосування щодо імпічменту Трампа.