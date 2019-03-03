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    У США сталися дві смертельних ДТП з Tesla

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    У США сталися дві смертельних ДТП з Tesla

    Поки не ясно, чи рухалася Tesla в режимі автопілота

    Національне управління з безпеки руху на трасах США проводить розслідування двох ДТП за участю електромобілів Tesla, які привели до загибелі водіїв, повідомляє Reuters.

    Перша смертельна аварія сталася 24 лютого, друга - 1 березня. Обидві ДТП сталися в штаті Флорида.

    У першому випадку мова йде про автомобіль Tesla Model S 2016 року. Електромобіль загорівся, у результаті пожежі загинув 48-річний водій.

    Друга аварія сталася з Tesla Model 3 2018 року випуску. Автомобіль врізався в причіп, у результаті чого дах Tesla виявився зрізаним, водій автомобіля загинув. Поки не ясно, чи рухалася Tesla в режимі автопілота.

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