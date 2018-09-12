У США в школі відбулася стрілянина: одна людина загинула



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В даний час поліція так і не змогла заарештувати підозрюваних у злочині

В американському місті Норт-Лас-Вегас (штат Невада) на території школи відбулася стрілянина, в результаті чого загинула одна людина.

Про це повідомляє Las Vegas Review-Journal.

Зі слів начальника міської поліції Джастіна Робертса, загиблим став 18-річний чоловік, але Робертс не зміг відповісти на запитання, чи є загиблий учнем в даному закладі.

Повідомляється, що стрілянина сталася близько бейсбольного поля. Медики госпіталізували з місця події пораненого чоловіка, але пізніше він помер в лікарні.

В даний час поліція так і не змогла заарештувати підозрюваних у злочині, але правоохоронці виявили на місці події зброю, з якої імовірно був убитий чоловік.

Тип зброї поліція не назвала.