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    У США в школі відбулася стрілянина: одна людина загинула

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    У США в школі відбулася стрілянина: одна людина загинула

    В даний час поліція так і не змогла заарештувати підозрюваних у злочині

    В американському місті Норт-Лас-Вегас (штат Невада) на території школи відбулася стрілянина, в результаті чого загинула одна людина.

    Про це повідомляє Las Vegas Review-Journal.

    Зі слів начальника міської поліції Джастіна Робертса, загиблим став 18-річний чоловік, але Робертс не зміг відповісти на запитання, чи є загиблий учнем в даному закладі.

    Повідомляється, що стрілянина сталася близько бейсбольного поля. Медики госпіталізували з місця події пораненого чоловіка, але пізніше він помер в лікарні.

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    У США в школі відбулася стрілянина: одна людина загинула
    У США в школі відбулася стрілянина: одна людина загинула
    У США в школі відбулася стрілянина: одна людина загинула

    В даний час поліція так і не змогла заарештувати підозрюваних у злочині, але правоохоронці виявили на місці події зброю, з якої імовірно був убитий чоловік.

    Тип зброї поліція не назвала.

    кримінал США поліція чоловік
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