У США викрили велику мережу кіберзлочинців, яку заснував українець
- Сьогодні, 07:29
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Угрупування діяло під гаслом «Ми віримо в шахрайство»
У США викрили 36 членів міжнародного угруповання кіберзлочинців, яке заснував українець Святослав Бондаренко.
Про це повідомили у міністерстві юстиції США.
Кримінальне угруповання під назвою Infraud на масштабному рівні отримувало особисті дані інтернет-користувачів, в тому числі дані банківських карток та електронних рахунків. Також воно розповсюджувало шкідливе програмне забезпечення для зараження пристроїв та викрадення даних.
Члени Infraud підозрюються у завданні збитків підприємствам, установам та окремим особам на 530 мільйонів доларів. У мін’юсті наголосили, що не дотримуватимуть анонімності злочинців та оприлюднили їхні імена.
Так, в угрупованні були вихідці з України, Пакистану, Франції, Сербії, США, Росії, Бангладешу, Молдови, Італії, Австралії, Канади, Британії, Македонії та Єгипту.
Відповідно до складеного на них обвинувального акту, усі члени злочинної організації мали певну ієрархію та обов’язки. Так, серед «посад» були адміністратори, модератори, продавці, «супер модератори», «VIP-учасники» тощо.
Станом на березень 2017 року в організації було зареєстровано майже 11 тисяч учасників.
Infraud діяло під гаслом «In Fraud We Trust», тобто «Ми віримо в шахрайство». Її у 2010 році заснував українець Святослав Бондаренко, який має ще кілька прізвиськ: Obnon, Rector та Helkern.
Як повідомляв «Главком», поліція у США затримала українця з рекордним арсеналом зброї.
Джерело: Громадське