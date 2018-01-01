У США викрили велику мережу кіберзлочинців, яку заснував українець

Угрупування діяло під гаслом «Ми віримо в шахрайство»

У США викрили 36 членів міжнародного угруповання кіберзлочинців, яке заснував українець Святослав Бондаренко. Про це повідомили у міністерстві юстиції США. Кримінальне угруповання під назвою Infraud на масштабному рівні отримувало особисті дані інтернет-користувачів, в тому числі дані банківських карток та електронних рахунків. Також



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Угрупування діяло під гаслом «Ми віримо в шахрайство»

У США викрили 36 членів міжнародного угруповання кіберзлочинців, яке заснував українець Святослав Бондаренко.

Про це повідомили у міністерстві юстиції США.

Кримінальне угруповання під назвою Infraud на масштабному рівні отримувало особисті дані інтернет-користувачів, в тому числі дані банківських карток та електронних рахунків. Також воно розповсюджувало шкідливе програмне забезпечення для зараження пристроїв та викрадення даних.

Члени Infraud підозрюються у завданні збитків підприємствам, установам та окремим особам на 530 мільйонів доларів. У мін’юсті наголосили, що не дотримуватимуть анонімності злочинців та оприлюднили їхні імена.

Так, в угрупованні були вихідці з України, Пакистану, Франції, Сербії, США, Росії, Бангладешу, Молдови, Італії, Австралії, Канади, Британії, Македонії та Єгипту.

Відповідно до складеного на них обвинувального акту, усі члени злочинної організації мали певну ієрархію та обов’язки. Так, серед «посад» були адміністратори, модератори, продавці, «супер модератори», «VIP-учасники» тощо.

Станом на березень 2017 року в організації було зареєстровано майже 11 тисяч учасників.

Infraud діяло під гаслом «In Fraud We Trust», тобто «Ми віримо в шахрайство». Її у 2010 році заснував українець Святослав Бондаренко, який має ще кілька прізвиськ: Obnon, Rector та Helkern.

Як повідомляв «Главком», поліція у США затримала українця з рекордним арсеналом зброї.

Джерело: Громадське