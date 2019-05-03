У США випустили лінію купальників із Путіним і Трампом (фото)



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Фото: Beloved Shirts

Американський бренд Beloved Shirts розробив колекцію купальників, на яких зображені портрети найвідоміших лідерів - президент Росії Володимир Путін, президент США Дональд Трамп

Американський бренд Beloved Shirts розробив колекцію купальників, на яких зображені портрети найвідоміших лідерів - президент Росії Володимир Путін, президент США Дональд Трамп, передає newsyou.info.

Бренд також розробляє купальні костюми із зображенням акторів.

Вартість такого купальника 50 доларів або 1300 грн. За ці гроші модниці отримають купальник тілесного кольору, на якому зображено портрет президента або зірки зі світовим ім'ям.

Фото: Beloved Shirts

Американський бренд не обмежився зображеннями світових лідерів і зірок. Дизайнери розробили купальні костюми із зображенням піци, ковбаси «Салямі», з чоловічим торсом і волохатими чоловічими грудьми.