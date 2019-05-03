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    У світі

    У штаті Нью-Йорк затримали трьох підлітків, які планували підірвати школу

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    <p>16-річні школярі обговорювали виготовлення бомби під час поїздки у шкільному автобусі</p> - У штаті Нью-Йорк затримали трьох підлітків, які планували підірвати школу

    16-річні школярі обговорювали виготовлення бомби під час поїздки у шкільному автобусі

    У будинках підозрюваних було виявлено екземпляр книги, яка містить інформацію, як самостійно зібрати бомбу

    В американському штаті Нью-Йорк трьох підлітків звинуватили у змові підірвати бомбу в школі. Про це в четвер повідомив телеканал Fox 5 NY.

    Відзначається, що правоохоронці прибули до навчального закладу на острові Лонг-Айленд за викликом адміністратора. Учні повідомили йому, що троє 16-річних однолітків обговорювали у шкільному автобусі, як спорудити вибуховий пристрій.

    Ймовірних зловмисників затримала поліція. Їм пред'явили звинувачення у змові.

    Правоохоронці повідомили, що під час обшуків у будинках підозрюваних було виявлено екземпляр книги, яка містить інформацію, як самостійно зібрати бомбу.

    Нагадаємо, напередодні поліція Лос-Анджелеса відвернула терористичний актіз застосуванням саморобного вибухового пристрою.

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