У штаті Нью-Йорк затримали трьох підлітків, які планували підірвати школу



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16-річні школярі обговорювали виготовлення бомби під час поїздки у шкільному автобусі

У будинках підозрюваних було виявлено екземпляр книги, яка містить інформацію, як самостійно зібрати бомбу

В американському штаті Нью-Йорк трьох підлітків звинуватили у змові підірвати бомбу в школі. Про це в четвер повідомив телеканал Fox 5 NY.

Відзначається, що правоохоронці прибули до навчального закладу на острові Лонг-Айленд за викликом адміністратора. Учні повідомили йому, що троє 16-річних однолітків обговорювали у шкільному автобусі, як спорудити вибуховий пристрій.

Ймовірних зловмисників затримала поліція. Їм пред'явили звинувачення у змові.

Правоохоронці повідомили, що під час обшуків у будинках підозрюваних було виявлено екземпляр книги, яка містить інформацію, як самостійно зібрати бомбу.

Нагадаємо, напередодні поліція Лос-Анджелеса відвернула терористичний актіз застосуванням саморобного вибухового пристрою.