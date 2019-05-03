Трамп висунув кандидата на посаду постпреда США при ООН



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Дональд Трамп висунув Келлі Крафт на посаду представника США при ООН

За процедурою, номінованого кандидата має заслухати Комітет з питань міжнародних відносин Сенату

Президент США Дональд Трамп оголосив про свій намір призначити Келлі Крафт, яка зараз служить послом у Канаді, постійним представником Сполучених Штатів при ООН.

Про це зазначається в офіційному повідомленні Білого дому.

Як йдеться в документі, Келлі Крафт зі штату Кентуккі, висувається на посаду «представника США при ООН з рангом і статусом надзвичайного й повноважного посла, і представника Сполучених Штатів в Раді Безпеки ООН».

За процедурою, номінованого кандидата має заслухати Комітет з питань міжнародних відносин Сенату, після чого повинно відбутися голосування в верхній палаті американського Конгресу. Очікується, що про це стане відомо впродовж ближчих днів, як тільки у Сенаті будуть узгоджені дати слухань і голосувань.

Келлі Крафт працює послом США в Канаді з 2017 року. Раніше вона розглядалася як один із кандидатів на посаду постійного представника США при ООН.

Нагадаємо, у лютому прес-секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Хізер Ноєрт відмовилася від пропозиції стати постійним представником США при ООН.

Джерело: Укрінформ