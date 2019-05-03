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    У світі

    Трамп висунув кандидата на посаду постпреда США при ООН

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    <p>Дональд Трамп висунув Келлі Крафт на посаду представника США при&nbsp;ООН</p> - Трамп висунув кандидата на посаду постпреда США при ООН

    Дональд Трамп висунув Келлі Крафт на посаду представника США при ООН

    За процедурою, номінованого кандидата має заслухати Комітет з питань міжнародних відносин Сенату

    Президент США Дональд Трамп оголосив про свій намір призначити Келлі Крафт, яка зараз служить послом у Канаді, постійним представником Сполучених Штатів при ООН.

    Про це зазначається в офіційному повідомленні Білого дому.

    Як йдеться в документі, Келлі Крафт зі штату Кентуккі, висувається на посаду «представника США при ООН з рангом і статусом надзвичайного й повноважного посла, і представника Сполучених Штатів в Раді Безпеки ООН».

    За процедурою, номінованого кандидата має заслухати Комітет з питань міжнародних відносин Сенату, після чого повинно відбутися голосування в верхній палаті американського Конгресу. Очікується, що про це стане відомо впродовж ближчих днів, як тільки у Сенаті будуть узгоджені дати слухань і голосувань.

    Келлі Крафт працює послом США в Канаді з 2017 року. Раніше вона розглядалася як один із кандидатів на посаду постійного представника США при ООН.

    Нагадаємо, у лютому прес-секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Хізер Ноєрт відмовилася від пропозиції стати постійним представником США при ООН.

    Джерело: Укрінформ

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