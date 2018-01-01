У США вкорте озвучили умови скасування санкцій проти РФ

Помічниця держсекретаря США зазначила, що минулий рік видався складним для американо-російських відносин

Санкції США проти Росії, пов'язані з ситуацією навколо України, можуть бути скасовані, якщо мінські домовленості будуть реалізовані повністю. Так само і санкції у відповідь на втручання Росії у вибори в США можна скасувати, якщо втручання припиниться. Про це заявила заступник помічника держсекретаря США Кетлін Кавалек у відеокоментаріі на офіційній



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Кетлін Кавалек

Помічниця держсекретаря США зазначила, що минулий рік видався складним для американо-російських відносин

Санкції США проти Росії, пов'язані з ситуацією навколо України, можуть бути скасовані, якщо мінські домовленості будуть реалізовані повністю. Так само і санкції у відповідь на втручання Росії у вибори в США можна скасувати, якщо втручання припиниться. Про це заявила заступник помічника держсекретаря США Кетлін Кавалек у відеокоментаріі на офіційній сторінці посольства США в РФ в Twitter.

«Звичайно, минулий рік видався складним для американо-російських відносин. Я думаю, важливо передусім не забувати про причини введення США санкцій щодо Росії, починаючи з агресії в Україні. Санкції, пов'язані з ситуацією навколо України і введені через ці дій, можуть бути скасовані, якщо мінські домовленості будуть реалізовані повністю. Адміністрація США абсолютно готова до скасування цих санкцій, коли дії, що призвели до їх введення, будуть припинені», - сказала Кавалек.

Вона також додала, що є й інші санкції.

«Є й інші санкції, введені в 2017 році у відповідь на втручання Росії у вибори. Їх також можна скасувати, якщо ми побачимо, що це втручання припинилося. Важливо розуміти, що це санкції не заради санкцій. Ці санкції були введені у відповідь на конкретні дії Росії, щоб дати сигнал про неприйнятність таких дій. Аналогічно, санкції не будуть продовжені, якщо ситуація, яка викликала їх введення, буде вирішена», - додала Кавалек.