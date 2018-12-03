У США з радіоефіру зняли відому різдвяну пісню через натяки про сексуальне домагання



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«Героїня пісні каже «Ні», а їй відповідають «Це ж означає так, правильно?»

Після скарг слухачів клівлендська радіостанція Star 102 вирішила повністю прибрати композицію з ефіру

Композиція «Baby It's Cold Outside» - класична різдвяна пісня, що взимку можна почути на радіостанціях по всьому світу. Але американська радіостанція зняла її з ефіру після скарг слухачів на натяки про сексуальне домагання. Про це повідомляє ВВС Україна.

Американські ЗМІ повідомляють, що деякі слухачі скаржилися на пісню і називали її зміст неприйнятним - з огляду на проблеми, підняті рухом #MeToo, що став символом боротьби з сексуальними домаганнями.

Пісню, написану Френком Лессером ще у 1944 році, в різні часи виконували Леді Гага, Майкл Бубле, актори Вілл Феррелл і Зоуї Дешанель.

У 1949 році «Baby It's Cold Outside» відзначили премією «Оскар».

«Baby It's Cold Outside», як правило, виконується чоловіком і жінкою і імітує розмову між ними: за сюжетом вона в нього в гостях і збирається йти додому, а він - попри неодноразові відмови - продовжує вмовляти її провести ніч разом.

«Героїня цієї пісні каже «Ні», а їй відповідають «Це ж означає так, правильно?».

У 2018 році всі ми знаємо, що згода - це коли вам відповідають «Так». Якщо вам кажуть «ні», то варто зупинитися", - пояснює Сондра Міллер, президент клівлендського центру, що допомагає жертвам згвалтувань.

Ведучий Star 102 написав, що «Baby It's Cold Outside» - це пісня, написана в зовсім іншу епоху, і сьогодні її слова можуть сприйматися дещо інакше.