У США закликають шукати активи Рамзана Кадирова в арабських країнах



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Конґрес США підготував резолюцію про нові санкції проти Росії Фото з відкритих джерел

Конґрес США підготував резолюцію про нові санкції проти Росії

У резолюції, проект якої підготував Конґрес США наголошується, що обставини вбивства Нємцова, незважаючи на осуд виконавців, до теперішнього часу приховані. Як передає «Голос Америки», представники комітету нижньої палати Конґресу виступають із закликом провести незалежне міжнародне розслідування і спонукати російське слідство дати відповіді на питання, що залишаються відкритими.

Глава комітету з міжнародних справ демократ Еліот Енгель і сенатор-республіканець Майкл Мак-Кол підготували проект постанови ще в кінці лютого. Один з пунктів документа передбачає зобов'язання Білого дому підготувати доповідь про вбивство Нємцова. В ході представлення проекту Енгель заявляв, що Нємцов поповнив довгий список активістів і політичних опонентів влади, «убитих поплічниками Путіна в їх прагненні змусити замовкнути всіх критиків Кремля».

Крім того, в резолюції йдеться і про те, що фінансова влада США повинні зайнятися пошуком зарубіжних активів Рамзана Кадирова в арабських країнах. У справі про вбивство засуджено п'ятьох уродженців Чечні. У резолюції, запропонованої до прийняття Палаті представників нагадують, що саме Кадиров називав кілера Заура Дадаєва, «справжнім патріотом», а убитого опозиційного політика - «ворогом Росії». У Москві і Грозному на підготовлене США рішення про санкції поки не відреагували, зазначає «Эхо Москвы».